Ruim honderd gebouwen openen dit weekend de deuren tijdens Open Monumentendag

De Bartholomeüskerk in Noordlaren. Foto: Gouwenaar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125039621

In de gemeente zijn dit weekend de deuren van 123 gebouwen geopend voor het publiek in het kader van Open Monumentendag. Open Monumentendag wordt voor de 39ste keer gehouden.

Eén van de gebouwen die te bekijken is, is de Akerk. Rond het jaar 1200 kwam op de oostelijke oever van het riviertje de A een kapel te staan. Die groeide al snel uit tot een grote kruisbasiliek, een kerkgebouw met een plattegrond in de vorm van een kruis. De kerk was gewijd aan Sint-Nicolaas, de beschermheilige van schippers. Op zaterdag vinden er rondleidingen plaats over de gewelven van de kerk. Op zondag worden rondleidingen niet gegeven, maar kan het gebouw wel bekeken worden.

In Noordlaren kan de Bartholomeuskerk bewonderd worden. Al zo’n acht eeuwen lang wordt er in de kerk gevierd, getrouwd, gedoopt en gerouwd. Daarvoor gebeurde dat ook al. Voordat de huidige bakstenen kerk het levenslicht zag, stond er een houten voorganger. Op beide dagen vinden er miniconcertjes plaats op het Van Oeckelenorgel uit 1876, die bespeeld wordt door Jan-Arjen Mondria. In Thesinge is aan de Thesingerweg 4 een boerderij te bekijken waarvan de geschiedenis teruggaat tot de vijftiende eeuw. De Grote Schuur van de boerderij stamt uit 1625, de Kleine Schuur uit 1830. Laatstgenoemde wordt gebruikt als atelier, de Grote Schuur is in gebruik als galerie en opslagruimte. Naast de boerderij is dit weekend de kunst in het gebouw te bekijken.

In totaal zijn er in het land dit weekend ruim 6.000 monumenten geopend voor het publiek. “Je kunt binnenkijken op plekken waar je anders nooit zou komen,” laat de organisatie van Open Monumentendag weten. “Ook worden er op veel plekken activiteiten georganiseerd, zoals tentoonstellingen, rondleidingen, wandelingen en muziekvoorstellingen.” De VriendenLoterij Open Monumentendag is een initiatief van stichting Nederland Monumentenland. Met het omdraaien van een grote gouden Open Monumentendag-sleutel openden ambassadeur Janny van der Heijden en burgemeester Harald Bergmann (VVD) van de gemeente Schiedam vrijdagavond Open Monumentendag 2025. Aan de afgeladen Lange Haven in Schiedam genoot het publiek van het openingsspektakel op het water met live optredens van Ellen ten Damme, Convoi Exceptional en flyboard-artiesten.

