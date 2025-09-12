Ruim 550 mensen rennen door gebouwen en over Zerniketerrein

Foto Andor Heij. Zernike Trail

Niet alleen lopen over de Campus, maar ook door de gebouwen die op Zernike staan.

Dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse Zernike Trail, die vrijdag werd gelopen. De hardlopers werden onderweg aangemoedigd en er waren activiteiten langs de route zoals muziek en dans.

De start en de finish waren bij de Energie Bars aan de Zernikelaan. Er deden ongeveer 550 mensen mee die verdeeld over tien groepen vertrokken. De deelnemers hadden geluk, want de buien hielden het voor gezien vlak voor de start en de temperatuur om te lopen was perfect.