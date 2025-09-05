RUG-onderzoeker Ajay Kottapalli genomineerd voor Huibregtsenprijs

Ajay Kottapalli - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Ajay Kottapalli van de Rijksuniversiteit Groningen is genomineerd voor de Huibregtsenprijs van dit jaar. Kottapalli ontwikkelt op de snorharen geïnspireerde sensoren. Kottapalli neemt het op 16 oktober in Leiden op tegen vijf andere genomineerden.

Kottapalli deed vijf jaar onderzoek naar de snorharen van zeehonden, samen met het Zeehondencentrum Pieterburen. Deze haren kunnen kleine variaties in waterstromen waarnemen. De inzichten leidden tot de ontwikkeling van zeer gevoelige biosensoren. Die worden gebruikt in onderwaterrobots, maar ook in de zorg. Via zijn startup Sencilia ontstonden sensoren die de stroomsnelheid van infusen bij couveusebaby’s extreem precies kunnen meten. Deze techniek wordt nu getest in ziekenhuizen.

De jury noemt Kottapalli’s werk een sterk voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek kan leiden tot innovaties die de samenleving raken. Ook prees de jury zijn samenwerking met maatschappelijke partners en zijn rol in het inspireren van jongeren.

De Huibregtsenprijs is in 2005 ingesteld door het bestuur van Stichting Avond van wetenschap & maatschappij en is vernoemd naar de oprichter van de Avond van wetenschap & maatschappij, Mickey Huibregtsen. De prijs bekroont vernieuwend onderzoek dat ook maatschappelijk belangrijk is. De winnaar krijgt een kunstwerk van Wil van der Laan, een geldbedrag van 25.000 euro voor onderzoek en een workshop van het Lorentz Center in Leiden.