RUG geeft kijktips voor volledige maansverduistering van komende zondagavond

Foto: Sebastiaan Scheffer

Komende zondagavond kleurt de maan bloedrood tijdens een totale maansverduistering. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft tips om het bijzondere verschijnsel zo goed mogelijk te zien.

De verduistering begint rond 19.31 uur en eindigt om 22.57 uur. Het hoogtepunt valt om 20.12 uur, wanneer de maan volledig in de schaduw van de aarde staat. Door de lage stand boven de horizon en de bijna gelijktijdige zonsondergang is het niet altijd makkelijk om de maan te zien. Rond 20.55 uur is het donker genoeg om de beroemde rode gloed te spotten.

De maan krijgt zijn rode kleur doordat een klein beetje zonlicht door de aardatmosfeer breekt en het maanoppervlak bereikt. Deze fase, in de volksmond een ‘bloedmaan’ genoemd, is bij deze eclips ongeveer 83 minuten zichtbaar en is extra intens.

De RUG adviseert een plek met vrij uitzicht naar het oosten. Een verrekijker kan helpen om details beter te zien, maar een telescoop is niet nodig: het fenomeen is goed met het blote oog te volgen, mits het helder weer is. Wie de bloedmaan wil fotograferen, kan het beste een telelens van 200 millimeter of meer gebruiken en vooraf scherpstellen op een ver object aan de horizon.

De volgende totale maansverduistering in Nederland laat nog even op zich wachten: pas op 31 december 2028.