RUG: ‘bezuinigen kan zonder gedwongen ontslagen’

Het RUG-bestuur denkt de bezuinigingen voor dit nieuwe academisch jaar te kunnen overleven zonder gedwongen ontslagen. Daar moeten dan wel alle personeelsleden flink aan medewerken.

De Ukrant concludeert bovenstaande uit een mededeling van het college van bestuur aan de universiteitsraad. Volgens het bestuur kan het efficiënter maken van processen binnen de universiteit de nodige besparingen opleveren. Het gaat onder meer om het verminderen van softwarelicenties, een efficiëntere organisatie en meer toepassing van AI in het onderwijs.

Volgens het college is het niet nodig om opleidingen op te heffen of een hele managementlaag te schrappen, zoals op andere universiteiten al wel is gebeurd. Maar er komen moeilijke jaren aan: als alle voorgenomen bezuinigingen van het kabinet Schoof onverkort zouden worden uitgevoerd, kost dat de RUG jaarlijks zo’n 80 miljoen euro.