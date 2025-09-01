Robot maakt herstel bij orgaandonatie makkelijker

Foto via UMCG

Voor het eerst is in Nederland een deel van een lever met hulp van een robot verwijderd bij een levende donor. Deze operatie is veel minder zwaar voor de donor en zorgt voor een sneller herstel. Zowel de donor als de ontvanger van de lever maken het goed en zijn weer thuis.

Bij een gewone operatie moet soms de borstkas van de donor worden geopend om bij de lever te kunnen. Met de robot kan dit met kleinere snedes. Daardoor heeft de donor minder pijn en herstelt sneller.

Meestal duurt het herstel na een leverdonatie drie maanden. Met de robot verwacht men dat deze periode korter wordt. Dat kan de drempel verlagen voor mensen die overwegen om levende leverdonor te worden.

De primeur was voor Linda Vinkenvleugel. Zij doneerde een deel van haar lever nadat ze via Facebook een oproep zag. De vader van een dorpsgenoot zocht een donor voor zijn zoon. Haar verhaal lees je op de website van het UMCG.