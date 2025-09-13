Risico op natuurbranden weer op laagste niveau, stookverboden ingetrokken

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Veiligheidsregio Groningen heeft zaterdag het risico op natuurbranden teruggebracht naar het laagste niveau. Een maand geleden, op 15 augustus, werd het risico nog naar het hoogste niveau gebracht.

Naast Groningen hebben ook Drenthe en Friesland het risico op natuurbranden teruggebracht naar het laagste niveau. Dit betekent dat in heel Nederland nu een ‘regulier risico’ bestaat op branden in bijvoorbeeld bossen- of heidegebieden. Op dit moment is er sprake van ‘fase 1’. Bij deze fase zijn natuurbeheerders en hulpdiensten voorbereid op een natuurbrand, maar zijn er geen extra maatregelen actief. Bij de fase die tot zaterdag gold, ‘fase 2’ (de hoogste fase), worden mensen in de natuur gevraagd extra op te letten. Ook zijn natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert. Zo rukt de brandweer, wanneer zich een melding voordoet van een natuurbrand, met extra personeel en materieel uit.

Met het verlagen van het risico zijn ook de rook- en stookverboden die golden in gemeenten ingetrokken. Aanleiding voor het verlagen van het risico zijn de wisselvallige weersomstandigheden waarbij de neerslag de droogte heeft doen verdwijnen.