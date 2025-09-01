Rijdende Rechter John Reid komt naar Stad tijdens Week van de Rechtsstaat

Foto via KRO-NCRV

John Reid, bekend als De Rijdende Rechter, komt op zaterdag 13 september naar het Rölinggebouw voor een lezing tijdens de landelijke Week van de Rechtsstaat.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid opent die dag tussen 13.00 en 16.00 uur de deuren van het Rölinggebouw aan de Oude Boteringestraat. Bezoekers kunnen deelnemen aan lezingen, activiteiten en rondleidingen. Naast John Reid spreken ook hoogleraren Marc Hertogh en John Morijn en rechtbankpresident Andrea Gerding. Jaap Dijkstra legt met de Martinitoren uit hoe het recht werkt.

Op dezelfde dag tekenen de faculteit en de Rechtbank Noord-Nederland een overeenkomst voor een bijzondere leerstoel Rechtsstaat en Rechtspraak. Deze leerstoel richt zich op samenwerking tussen wetenschap en praktijk en onderzoek naar de staat van de rechtsstaat in Nederland.

De toegang tot de Open Dag van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de lezing John Reid is gratis. Aanmelden is niet nodig.’s Avonds vindt in Forum Groningen een speciale editie plaats van de Publieksacademie voor de Rechtspraak, met het thema De strijd tegen de maffia.