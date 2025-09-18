Restauratie regulateurshuisje oude gasfabriek

Aan de Kolendrift in Groningen wordt het oude regulateurshuisje van de voormalige gasfabriek gerestaureerd. De gemeente Groningen laat weten dat de werkzaamheden dit jaar nog afgerond worden.

Het kleine monumentale gebouwtje, dat tot voor kort onder meer dienstdeed als het Petit Theater, was hard toe aan onderhoud. “We restaureren heel terughoudend, om de originele staat zoveel mogelijk te behouden,” vertelt bouwkundige Gerrie Sikkema. Het regulateurshuisje speelde vroeger een belangrijke rol in de gasfabriek, die tot begin vorige eeuw in gebruik was. Het gebouwtje regelde de toevoer en druk van het gas dat in de fabriek werd geproduceerd.

Wat de toekomstige functie van het huisje wordt, is nog niet duidelijk. Mogelijke opties zijn een informatiepunt of kleinschalige horeca. Voor nu ligt de focus op het zorgvuldig herstel van het historische karakter.