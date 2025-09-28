Recordaantal deelnemers voor Thaisner DörpsRun: “Volgend jaar overwegen we een marathon aan te bieden” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De negentiende editie van de Thaisner Dörpsrun die zaterdag gehouden werd in Thesinge is een succes geworden. Volgens Susan Vaatstra van de organisatie trok het evenement een recordaantal deelnemers.

Susan, een recordaantal deelnemers…

“Dat klopt. We hadden 487 personen aan de start. Zoveel hebben we nog niet eerder gehad. De verklaring daarvoor is: wat opviel, is dat we veel voorinschrijvingen hadden. Sowieso valt ons op dat er ieder jaar meer deelnemers bijkomen. Wij denken dat er veel mond-tot-mondreclame wordt gemaakt. Dat deelnemers zeggen: ‘dat was leuk, dat was tof’ en dat daardoor meer mensen geïnteresseerd raken in ons evenement. En daarbij kunnen we ook terugkijken op een geslaagde editie, waarbij de loopomstandigheden perfect waren. Voor de vrijwilligers langs de kant had het misschien wat warmer gemogen, maar voor de hardlopers was het perfect.”

De deelnemers die jullie bezoeken. Waar komen zij vandaan?

“Verreweg het grootste deel komt uit Thesinge, of uit de omgeving van het dorp. Een groot aantal komt bijvoorbeeld uit de stad. Maar ook van elders. Zo hadden we bijvoorbeeld deelnemers uit Amsterdam en zelfs iemand uit België. En dat is waarschijnlijk ook het effect van mensen die er in hun omgeving over praten. Dat heeft een effect waardoor andere mensen nieuwsgierig worden. Met dus dit als gevolg.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de dorpsrun bieden jullie verschillende afstanden aan: de halve marathon over een afstand van 21,1 kilometer, de 10 kilometer, de 4 mijl en de 4 kilometer…

“Als je alles bij elkaar optelt, dan is de halve marathon het meest in trek. Waarschijnlijk vinden mensen dit een hele mooie afstand. Waarbij misschien ook het parcours een rol speelt. We hebben voor deze afstand een hele mooie route uitgezet, waarbij deelnemers als het ware twee keer hetzelfde rondje lopen, alleen op een iets andere manier, waardoor het best wel uitdagend is. Dit valt in de smaak. En ook onze KidsRun was in trek: we hadden zestig kinderen die aan de start verschenen. Mascotte Sporty van Sport050 was aanwezig. En samen met de kinderen geeft dit altijd een heel leuk en enthousiast beeld. Het heeft veel sfeer.”

Op zo’n dag zul je veel reacties ontvangen. Hoe reageren de mensen op het evenement?

“Dat ze het een erg goed verzorgd evenement vinden. Voor een relatief laag inschrijfbedrag krijg je veel terug. Er zijn waterposten, je krijgt fruit onderweg, er is ranja en er ligt een broodje hotdog voor je klaar. Daarnaast wordt de tijd die je loopt officieel geregistreerd. Er is een officiële tijdswaarneming waardoor je ook kunt werken aan je PR of records. Voor een dorp als Thesinge is dit een evenement waar we trots op zijn. Mensen maken op deze manier kennis met het dorp en de omgeving. En wat heel erg leuk is, is dat we veel complimenten krijgen. Ook de zeventig vrijwilligers die langs de route alles in goede banen leiden. Zij krijgen gedurende het evenement veel leuke reacties en schouderklopjes. En dat is terecht. Als organisatie zijn wij super trots op onze vrijwilligers. Dankzij hen is dit evenement mogelijk.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Net als de voorgaande edities was er een actie aan de dorpsrun gekoppeld: geld ophalen voor de Noordelijke Cara Stichting. Is er veel geld opgehaald?

“Het precieze bedrag is nog onbekend. Bij de voorinschrijving is er rond de achthonderd euro opgehaald. Maar hoeveel er gisteren is gedoneerd, dat weten we nu nog niet. En het klopt dat we voor het derde jaar geld hebben opgehaald voor deze stichting. Het geld dat opgehaald wordt, gaat gebruikt worden voor onderzoek naar oorzaken, diagnostiek en behandeling van astma, COPD en luchtwegallergieën. Het fonds ondersteunt en stimuleert jonge noordelijke onderzoekers die werkzaam zijn binnen de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Om onderzoek te kunnen doen, is de stichting afhankelijk van donaties en giften. Binnenkort gaan we het precieze bedrag bekendmaken en overhandigen aan de Noordelijke Cara Stichting.”

Dit artikel begon met de mededeling dat het voor de negentiende keer werd gehouden. Dat betekent dat er volgend jaar een lustrum wacht…

“Dat klopt. Onze twintigste keer. Hoe dit programma er precies uit gaat zien, is nog onbekend. Maar we overwegen om dan een marathon aan te gaan bieden. Dat zou bijzonder zijn, want het aantal marathons die in het Noorden worden gehouden is op één hand te tellen. Gisteren was in die zin een test: hoe gaat het met de opbouw, staat alles op tijd klaar. En dat is eigenlijk heel goed verlopen. Dus in die zin denken we dat we er klaar voor zijn om zoiets te organiseren. De komende tijd gaan we dit verder uitwerken, maar ik kan verklappen dat dit wel ons grote doel is. Houd onze website goed in de gaten, zou ik willen adviseren.”