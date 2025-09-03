Rechter buigt zich over terugkeer poffertjeskraam op Grote Markt

Foto: Erick Bakker

Poffertjesbakker Trijnko Nijboer (82) wil met zijn kraam terugkeren op de Grote Markt in Groningen. Dat melden RTV Noord en DvhN woensdagmiddag. Hij stond daar vijftig jaar, maar moest in oktober 2023 vertrekken toen de gemeente zijn vergunning introk vanwege de herinrichting van het marktplein.

De oude kraam was acht bij twaalf meter groot en beschikte over een terras van 150 vierkante meter. Nijboer kreeg een nieuwe plek aangeboden tegenover het Groot Handelshuis (de voormalige V&D), maar dat was slechts twaalf procent van de oppervlakte van zijn oude stek.

Volgens de gemeente kan de kraam alleen terugkeren onder strikte voorwaarden: kleiner, zonder terras en met de verplichting om deze dagelijks af te breken. Nijboer vindt dat ongelijk, omdat andere standhouders dit niet hoeven.

De bakker heeft daarnaast een schaderegeling aangeboden gekregen, maar daar nog geen gebruik van gemaakt. Wel wil hij zich laten uitkopen voor 125.000 euro, iets waar de gemeente niet mee instemt. Nijboer zelf bakt inmiddels (samen met een compagnon) oliebollen in een kraam bij de Praxis in Assen.

De rechtbank doet over zes weken uitspraak.