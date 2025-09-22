Rapport: ‘Waterstof op Eelde is kansrijk, maar met mitsen en maren’

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde een goed waterstofknooppunt worden voor de luchtvaart en andere sectoren, zo blijkt uit een haalbaarheidsstudie. Maar er zijn nog wel een hoop onzekerheden rond de techniek en de economische haalbaarheid van vliegen op waterstof, waarschuwen de onderzoekers.

De haalbaarheidsstudie is maandagmiddag officieel aangeboden aan Eddie van Marum (staatssecretaris Herstel Groningen) en Jakob Klompien (kwartiermaker economische agendaNij Begun).

Klein beginnen

Vooral korte en middellange vluchten kunnen geleidelijk gebruik gaan maken van waterstofvliegtuigen. Eerst gebeurt dit met gecomprimeerde waterstof, later ook met vloeibare waterstof voor grotere toestellen en langere afstanden.

De onderzoekers adviseren daarom eerst kleinschalig te beginnen met de aanleg van waterstof-opslag en tankfaciliteiten, die lokaal gemaakt wordt. Pas ergens tussen 2035 en 2050 is grootschalige productie en aanvoer rendabel en efficiënt genoeg.

Veel onzekerheden

Er zijn nog wel uitdagingen. De economische haalbaarheid hangt af van technologische ontwikkelingen, zoals de actieradius van vliegtuigen en de kosten per stoelkilometer. Ook is onzeker hoe snel luchtvaartmaatschappijen overstappen op waterstof. De beschikbaarheid en de prijs van waterstof, veiligheidseisen en infrastructuur spelen hierbij een belangrijke rol.

Ook moet er veel gebeuren op het vliegveld en daaromheen: nieuwe veiligheidszones, speciale opslag en extra training voor personeel zijn nodig om veilig te kunnen werken met waterstof. De studie raadt daarom aan om de infrastructuur stap voor stap op te bouwen, vraag en aanbod te blijven monitoren, samen te werken met de regio, te investeren in regelgeving en veiligheid, en praktijkproeven of demonstratieprojecten uit te voeren om technologie verder te testen.

Waterstof

Nu de haalbaarheid is onderzocht, worden de potloden langzaam geslepen om te gaan tekenen op plattegronden voor de luchthaven. De eerste waterstofinstallaties moeten vanaf 2030 draaigen.

De noordelijke luchthaven wil, met hulp van investeringen van overheden en bedrijven, graag onderdeel zijn van de waterstofeconomie die vooral Groningen voor zich ziet. Zo zijn er al plannen voor de bouw van een assemblagefabriek voor waterstof-vliegtuigen op de luchthaven.