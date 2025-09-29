Rapport Jeugdbescherming Noord onthutsend: ‘Systeem dat bedoeld is om te beschermen, veroorzaakt juist schade’

Meldpunt Jeugdbescherming Noord heeft maandag een rapport gepubliceerd met daarin de ervaringen van ruim honderd ouders, kinderen, pleegouders, huisartsen en (oud-)medewerkers. Volgens de initiatiefnemers schetst het rapport ‘een onthutsend beeld van een systeem dat bedoeld is om te beschermen, maar in de praktijk juist schade veroorzaakt’.

Meer dan honderd betrokkenen hebben zich gemeld bij het meldpunt. Uit hun verklaringen komt naar voren dat ouders en kinderen zich niet gehoord en niet gezien gevoelen. Daarnaast is er sprake van gebrekkige en respectloze communicatie en onvoldoende participatie. Deze problemen doen zich niet incidenteel voor, maar op structurele basis.

“De bestuurder van Jeugdbescherming Noord en betrokken wethouders hebben de problemen en ervaringen van ouders stelselmatig gebagatelliseerd, afgedaan als oude kwesties of als gevolg van operationele problemen, arbeidsmarktproblematiek of stelselproblemen”, aldus de initiatiefnemers. “Daarbij werd voorbijgegaan aan wat écht telt: de kinderen en hun ouders.”

Meldpunt

In augustus dit jaar werd het meldpunt opgezet door een samenwerking van de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV samen met Leefbaar Assen en Lijst van Brakel. Aanleiding daartoe waren verschillende misstanden die aan het licht waren gekomen.

Onderzoek toonde aan dat kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe niet op tijd de hulp en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Verder bleken dossiers niet nauwkeurig bijgehouden te worden, waardoor onduidelijk is welke problemen er spelen en welke hulp nodig is. Naar aanleiding van deze problemen werd Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht geplaatst en trad de Raad van Toezicht af.

Oproep tot verandering

Het rapport is toegezonden aan de gemeenteraden van Drenthe en Groningen en aan de commissieleden van de Tweede Kamer. De initiatiefnemers roepen de gemeenten en rijksoverheid op om verantwoordelijkheid te nemen en de jeugdbescherming fundamenteel anders te organiseren.