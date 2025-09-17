Raad negeert wens bewoners om parkeerverbod Hondsruglaan: “We luisteren naar alle inwoners”

In de Hondsruglaan geldt op dit moment geen parkeerregime. Bewoners willen een parkeerverbod, de gemeente opteert voor betaald parkeren. Foto: Google Maps

Een meerderheid van de gemeenteraad kiest voor de invoering van betaald parkeren in de Hondsruglaan in de Villabuurt-Oost. Dit is tegen het zere been van een groep bewoners, die juist een volledig parkeerverbod wil. Het debat verliep in pittige bewoordingen waarbij bewoners zich als toeschouwers afgeserveerd voelen, de VVD en het CDA de draai van het college niet begrijpen en coalitiepartijen juist zeggen op te komen voor de minderheid.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) klinkt aan het einde van de vergadering geïrriteerd: “Als we voor een parkeerverbod gaan in deze straat, dan gaan we direct voor de strengste optie. Als er een feestje plaatsvindt waarbij niet alle auto’s op de oprit kunnen, dan is er een probleem. Mensen moeten dan uitwijken naar de Goeman Borgesiuslaan. Dat betekent nogal wat.” Het verbod heeft als gevolg dat ook de thuiszorg of de dakdekker niet meer op straat kan parkeren. “Er wordt aan ons gevraagd of wij wel naar de bewoners luisteren. Wij luisteren náár alle bewoners. We luisteren naar het gemengde beeld. Een deel wil een parkeerverbod, maar er zijn ook bewoners die geen oprit hebben, of een kleine oprit waar niet de volledige klaverjasvereniging kan parkeren. Daar verhouden wij ons naar.”

“We voelen ons afgeserveerd”

Een deel van de bewoners was woensdagmiddag aanwezig in de raadszaal op het Stadhuis. Namens hen sprak Douglas Mensink in: “Als bewoners voelen we ons als toeschouwer afgeserveerd. In de wijk geldt al een parkeerverbod voor negentig procent van de straten, omdat deze te smal zijn om een voertuig te stallen. Aanvankelijk was de gemeente het met ons eens om een verbod ook aan de Hondsruglaan in te voeren. Maar de gemeente is 180 graden gedraaid. Door te kiezen voor betaald parkeren blijft de onveilige verkeerssituatie in de straat bestaan. Door het parkeren blijft er beperkte ruimte over voor het doorgaande verkeer, met alle gevolgen van dien voor fietsers en kinderen.”

Mensink zegt namens meerdere bewoners te spreken. Eerder is er een petitie ingediend waarbij men langs 120 adressen is gegaan. Op twee van deze adressen werd geweigerd om een handtekening te zetten. “Wat mij heel erg stoort, is dat de echte belanghebbenden het onderspit moeten delven ten opzichte van de anonieme bewoners die tegen deze plannen zijn. Deze mensen kunnen niet uit de Hondsruglaan komen. Het voorstel dat nu op tafel ligt, gaat recht tegen onze wens in en lost de onveilige situatie niet op. Dit doet het vertrouwen in de politiek geen goed, waarbij dit vertrouwen al broos is. Daarom roepen wij partijen op om een amendement in te dienen waarmee deze plannen aangepast kunnen worden.”

Betaald parkeren lost veiligheidsprobleem niet op

Vooral het CDA en de VVD begrijpen niet waarom de gemeente niet voor een parkeerverbod gaat. Etkin Armut van het CDA: “We hebben meerdere keren met de bewoners gesproken. Begin januari ontvingen we een brief van de bewoners dat ze parkeeroverlast in hun straat ervaren. Daarop zijn er gesprekken gevoerd en koos de gemeente voor een parkeerverbod. Maar dit werd later omgedraaid naar betaald parkeren. Maar door dit in te voeren, blijft het probleem van auto’s in de straat en de gevaarlijke situaties bestaan.” Daarop interrumpeert Rita Pestman van de PvdA: “U zegt dat betaald parkeren voor dezelfde parkeerdruk zorgt, maar die neemt dan toch af?” Armut: “Negentig procent van deze wijk heeft al een parkeerverbod. Met betaald parkeren bereik je het tegenovergestelde omdat je parkeerplekken beschikbaar houdt; je lost het initiële probleem niet op.”

Rik Heiner van de VVD: “Het grote probleem is dat in omliggende wijken betaald parkeren is ingevoerd. Daardoor gaan mensen hier naartoe. De oplossing is dat we betaald parkeren gaan minderen. De parkeerplekken aan de Goeman Borgesiuslaan zijn leeg, dit komt door het betaald parkeren. Mensen zijn daardoor uitgeweken naar de Hondsruglaan waar het parkeren nu nog gratis is. We hebben dit probleem zelf gecreëerd. We moeten zorgen voor meer parkeerplekken en voor minder betaalde plekken.” Benni Leemhuis van GroenLinks: “Dat is onrealistisch. Overal betaald parkeren afschaffen. Leeft u in ‘Lalaland’?” Heiner: “Uw oplossing is dat we overal betaald parkeren invoeren. Daarmee haalt deze gemeente ontzettend veel geld op. Het is een melkkoe, waarbij dit geld door de gemeente voor heel andere zaken wordt gebruikt.”

Pestman gelooft haar oren niet: “Ik had nooit durven dromen dat ik uit de mond van een VVD’er zou horen dat betaald parkeren zo succesvol is. U vertelde dat de Goeman Borgesiuslaan door de invoering van het betaald parkeren zo goed als leeg is. Dan is het probleem toch opgelost?” Heiner: “Nederlanders zijn zuinig. We letten op de centen. Als je op enkele honderden meters je auto gratis kunt parkeren, dan ga je daar naartoe. Daarmee verplaats je het probleem.”

“Betaald parkeren is proportioneel”

Andere partijen zijn het volledig oneens met het CDA en de VVD. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “De parkeeroverlast in deze wijk duurt anderhalf jaar. Het is goed dat hier nu een oplossing voor komt. De wens die op tafel ligt, verdeelt de buurt. Bij een volledig parkeerverbod kan het deel van de bewoners zonder oprit bezoek niet bij hen in de straat laten parkeren. Bij een gedeeltelijk parkeerverbod blijft parkeren voor deze mensen nodig, maar pakken we wel de ‘vreemdparkeerders’ aan.” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Mijn fractie denkt dat betaald parkeren in dit geval proportioneel is. In de Villabuurt wordt nu geparkeerd door mensen die vanaf daar met een vouwfiets naar hun kantoorbaan gaan. Door betaald parkeren in te voeren pakken we dat aan. Mocht het niet werken, dan kan in de toekomst eventueel altijd nog een verbod worden ingesteld.”

Benni Leemhuis van GroenLinks voegt toe: “Het opvallende feit is dat het waterbedeffect altijd optreedt. Met het invoeren van betaald parkeren zul je zien dat de auto’s niet meer naar deze straat komen.” Heiner: “Hoe belangrijk vindt GroenLinks participatie?” Leemhuis: “Dat is belangrijk. En dat is hier ook gebeurd. Maar bij participatie verschillen de meningen. Is het voorstel voor betaald parkeren een acceptabel voorstel? Ja. Mijn fractie vindt van wel.” Voor de SP is het besluit het moeilijkste, omdat deze partij diep in haar rode hart nergens voor zou willen betalen. Jurrie Huisman: “Wat hier speelt, is dat mensen op een fatsoenlijke manier mobiel moeten kunnen zijn.” Daar reageert Armut van het CDA op: “De SP is voor zeggenschap. De straat zegt duidelijk: wij willen het niet. Maar toch gebeurt het.” Huisman geagiteerd: “Zeggenschap is een groot goed. Maar een maatregel mag niet ten koste gaan van de minderheid. Mensen die geen oprit hebben moeten mee kunnen blijven doen.”

“Er ligt geen voorstel tot herinrichting op tafel”

Pablo Vermerris van Student & Stad zegt fan te zijn van het groenbeleid van de gemeente en sluit zich aan bij de woorden van de ChristenUnie. Maar dat begrijpt het CDA niet. Armut: “Waar bent u precies fan van? En hoe luistert u naar de woorden van de inspreker?” Vermerris: “Mijn partij staat voor het herwinnen van straten, dat er genoeg ruimte ontstaat voor spelen en groen. Op dit moment kijken we naar betaald parkeren. Werkt dat niet, dan kun je nadenken over een parkeerverbod.” Heiner: “Maar welke ruimte gaan we dan herwinnen? Welk groen krijgen we met dit plan terug?” Vermerris: “We moeten eerst dit raadsvoorstel aannemen, daarna kijken we verder.” Armut begrijpt er niets van: “U zegt dat er groen komt in de Hondsruglaan. Hoe dan, als het parkeren mogelijk blijft?” Vermerris: “Wellicht zijn er door het betaald parkeren minder parkeerplekken nodig. Daar kunnen we naar kijken.” Armut fel: “Maar er ligt helemaal geen voorstel tot herinrichting op tafel. Daar gaat dit niet over. Uw partij stemt in, u vindt alles maar prima.” Vermerris geagiteerd: “Dit is een heel gek gedachte-experiment. We hebben het nu over een parkeermaatregel. Daarna kunnen we nog altijd verder kijken.”

De Partij voor het Noorden en Groep Staijen scharen zich achter het CDA en de VVD. Matthijs Hekert van de Partij voor het Noorden: “Het waterbedeffect is duidelijk merkbaar. Toch hebben we moeite met de gekozen oplossing. Inwoners hebben gevraagd om een parkeerverbod. Die wens moet serieus worden genomen.” Dwarshuis van de ChristenUnie: “Maar moet de minderheid het dan ontgelden in deze straat? Is betaald parkeren niet een elegante oplossing?” Hekert: “In deze straat is er een probleem op het gebied van veiligheid. Bij betaald parkeren weet je niet wat het effect is. Mijn fractie heeft geen kristallen bol. Bij een parkeerverbod weet je wat je krijgt.” René Staijen van Groep Staijen is geschrokken van de woorden van de inspreker: “Het college grijpt naar betaald parkeren terwijl de meerderheid in de straat vraagt om een verbod. Waarom zoveel inspraak? En dat mensen zich nu afgeserveerd voelen, dat doet de verhoudingen geen goed.”

“Een parkeerverbod staat aan het eind van het rijtje”

Wethouder Broeksma maakt duidelijk dat, anders dan geschetst wordt, er in de wijk bij de bewoners sprake is van een gemengd beeld: “Waar we het over eens zijn, is dat er een oplossing moet komen voor de parkeerproblemen. We luisteren naar alle inwoners. Er zijn twee smaken: een verbod waarbij er niets meer mag. Dat is de zwaarst denkbare maatregel. Wat het college betreft staat die regel aan het einde van het rijtje. We kijken liever eerst naar kleinere maatregelen. Bij betaald parkeren mag je ook niet parkeren, maar je hebt dan een escape. Voor die oplossing kiezen we. Daarmee doen we recht aan de mensen die er wonen en die geen grote oprit hebben.”

Broeksma geërgerd: “Er wordt gevraagd of wij mensen negeren die problemen hebben. Dat we niet luisteren, dat de inspraak flauwekul zou zijn. Het tegendeel is het geval. We luisteren naar alle inwoners. Een parkeerverbod is maximaal. De thuishulp en de glazenwasser mogen dan niet meer in de straat parkeren. Er zijn dan geen uitzonderingen mogelijk, het mág dan níet. Betaald parkeren is de oplossing waarmee we ervoor zorgen dat we de auto’s daar krijgen waar we ze willen hebben.”

De antwoorden zijn niet bevredigend voor verschillende fracties. Zij overwegen moties voor de eerstvolgende raadsvergadering, die voor woensdag 24 september op de rol staat.