Raadsfracties willen pilot met gratis groente en fruit voor jonge kinderen in Stad

Foto: Kampus Production via Pexels

De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA in de gemeenteraad willen dat het college onderzoekt of jonge ouders gratis groente en fruit kunnen krijgen voor hun kinderen.

Daarmee willen de fracties de gezondheidsverschillen tussen wijken in de gemeente verkleinen. De drie partijen wijzen erop dat andere gemeenten al werken met initiatieven zoals de ‘Baby Groente Tas’, waarbij ouders in het eerste levensjaar van hun kind groente ontvangen.

In Groningen maken kinderen via lessen natuur- en duurzaamheidseducatie op school al vroeg kennis met gezond eten. De partijen denken dat er kansen liggen om dit ook te doen in de voorschoolse periode. Daarom willen de fractie dat het college, samen met lokale partners, een proef start in Groningen.

“Volgens het Voedingscentrum zijn de eerste duizend dagen in het leven van een kind cruciaal voor het leggen van een gezonde basis”, schrijven Janette Bosma, (PvdD), Femke Folkerts (GroenLinks) en Irene Huitema (PvdA) aan het college. “De grootste gezondheidswinst is dan ook te halen in de eerste levensjaren. Volgens de indienende fracties zijn er kansen om ook in de voorschoolse periode jonge kinderen meer groente en fruit te laten eten.”