Raadsfracties vrezen voor veiligheid in Stad door problemen binnen Mesdagkliniek

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Komt de veiligheid van inwoners en ondernemers van Groningen in gevaar door de (personeels)problemen in de Mesdagkliniek? De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, de PVV en de Partij voor het Noorden willen opheldering van het gemeentebestuur over de risico’s, nadat (oud-)medewerkers, vakbonden en advocaten eerder op dinsdag alarm sloegen.

Dinsdagochtend meldde RTV Noord dat situatie in de tbs-kliniek steeds nijpender wordt. Medewerkers melden vaker agressie en geweld. Voor patiënten worden behandelingen en verlof uitgesteld, terwijl ook drugs en mobiele telefoons de kliniek blijven binnenkomen. Volgens vakbond FNV en verschillende betrokkenen zorgt dit voor een explosieve sfeer.

Omdat de kliniek midden in Groningen staat, vrezen de drie partijen dat incidenten direct effect kunnen hebben op de openbare orde, onder meer rond drugs, mobiele telefoons en oplopende agressie in de kliniek. Daarom willen ze weten welke gevaren er zijn voor omwonenden en ondernemers en hoe de gemeente samenwerkt met politie en de kliniek om risico’s te beperken. De drie oppositiefracties vragen zich af of de gemeente voldoende en tijdig op de hoogte is van incidenten: bij geweld, bedreigingen of patiënten die niet terugkeerden van verlof.

De fracties dringen aan op overleg met de directie van de Mesdagkliniek en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het stadsbestuur moet volgens hen druk zetten richting de kliniek en het ministerie om structurele maatregelen te nemen. De partijen willen ook dat het college de gemeenteraad en inwoners actief informeert bij nieuwe ontwikkelingen.