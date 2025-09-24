Raad zet druk op Den Haag en pleit unaniem voor tijdelijke Gerrit Krolbrug

Foto: oogtv

Tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug moet er een tijdelijke fiets- en voetverbinding over het Van Starkenborghkanaal beschikbaar blijven. Een motie hierover werd woensdagavond unaniem door de Groningse gemeenteraad aangenomen.

“Er is deze dagen een hele rare situatie ontstaan,” zegt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. “In de Tweede Kamer zou er op donderdag gedebatteerd worden over MIRT, waar de Gerrit Krolbrug ook onderdeel van uitmaakt. Dit onderwerp zou daar aan de orde komen. Maar vanwege de situatie die afgelopen zaterdag in Den Haag is ontstaan, wordt er nu over dit onderwerp gedebatteerd, en verschuift de MIRT naar volgende week.”

Leemhuis: “Deze motie dient als een belangrijk signaal voor dat debat. De motie benadrukt het belang van het realiseren van een tijdelijke brug. We hebben het over een verbinding die dagelijks door 16.000 mensen wordt gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld over de brugklasser die vanaf de Korreweg naar het CSG Wessel Gansfort fietst, de kleuter die met een van zijn ouders naar de Sint Franciscusschool of Het Karrepad fietst. Of de ondernemers in de omgeving die investeren in hun ondernemingen, maar hierdoor klanten moeten missen. Een tijdelijke loop- en fietsverbinding over het Van Starkenborghkanaal tot de gereedstelling en opening van de nieuwe brug is onontbeerlijk voor de omliggende wijken, de stad, de gemeente en de provincie Groningen.”

Tijdelijke brug te duur

De Gerrit Krolbrug werd aangevaren op 15 mei 2021. Sinds januari 2024 ligt er een tijdelijke hellingbaan waardoor fietsers, wandelaars en minder mobiele mensen gemakkelijk het kanaal kunnen oversteken. Deze tijdelijke verbinding wordt afgebroken wanneer de bouw van de nieuwe brug begint. Tijdens de bouw zou er een nieuwe, tijdelijke verbinding gemaakt worden. Vrijdag maakte demissionair minister Robert Tieman (BBB) van Infrastructuur bekend dat deze tijdelijke verbinding, die bij de Busbaanbrug gerealiseerd moet worden, er niet komt. Rijkswaterstaat zegt nu dat de tijdelijke hellingbanen naar de Busbaanbrug rond de tien miljoen euro gaan kosten. De minister stelt dat dit te duur is, omdat er slechts zes miljoen euro voor is vrijgemaakt.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer: “Het college is zeer teleurgesteld in het besluit van de minister. Door dit besluit zullen fietsers en wandelaars voor een periode van drie jaar een omleiding moeten volgen via de Noordzeebrug of via de Oostersluis. De Gerrit Krolbrugverbinding is niet zomaar een brug. Het verbindt twee stadsdelen waar gezamenlijk 40.000 inwoners wonen. Mensen die gebruikmaken van de Voedselbank maken gebruik van de brug, maar het gaat ook om de bereikbaarheid van verschillende scholen en een synagoge. Meneer Leemhuis stelt terecht dat het debat in Den Haag is uitgesteld. We hadden al wel alles voorbereid. Als deze motie vanavond aangenomen wordt, dan hadden we ambtenaren klaarliggen die direct aan de slag zouden gaan om deze brief in Den Haag te krijgen. Omdat er morgen niet over gesproken wordt, gaat dit nu morgenochtend gebeuren.”

Rik Heiner van de VVD vraagt zich af of deze motie invloed zal hebben. Broeksma: “De Tweede Kamer is het hoogste orgaan. Als de minister luistert naar de Tweede Kamer wanneer zich daar een meerderheid aftekent, dan is er kans dat er succes wordt behaald.” Pablo Vermerris van Student & Stad: “Mijn partij is geen voorstander van lobby-moties. Maar laat ons in dit geval een brug bouwen tussen Den Haag en Groningen. Daarom zullen wij hiermee instemmen.” En dat doet uiteindelijk de volledige raad. De motie wordt unaniem aangenomen.

Bespaarmogelijkheden

Dat geldt niet voor een motie van de VVD. In deze motie wordt opgeroepen om in het projectplan te kijken naar bespaarmogelijkheden. Heiner: “Wellicht dat we door op onderdelen te besparen toch een tijdelijke brug mogelijk kunnen maken. De kans dat er vanuit Den Haag geld komt, is klein. Ondertussen is het belangrijk dat er wel een tijdelijke brug komt. Het is belangrijk om hier snel mee aan de slag te gaan, omdat anders het geld is vergeven.”

Andere partijen hebben hun vraagtekens. Andrea Poelstra van D66: “Omwonenden en gebruikers hebben hard gevochten om tot het huidige ontwerp te komen. Hoe kijkt de VVD hiernaar?” Heiner: “Het bewonersplatform liet vandaag in de media optekenen dat er geen brug hoeft te komen met gouden leuningen. Ze willen een brug waarmee ze aan de andere kant van het kanaal kunnen komen.”

Leemhuis: “Dit is echt verbazingwekkend. Morgen begint de aanbesteding van het hele plan. Wat de VVD hier zegt, is: haal het hele plan maar terug, sloop er miljoenen euro’s uit en ondertussen denkt de partij dat er daardoor nog sneller een nieuwe brug ligt.” Heiner: “Als we niets doen, dan hebben we straks geen tijdelijke brug. Door geld te besparen, kunnen we die brug realiseren.” Leemhuis: “En u bent niet bang dat door het plan terug naar de tekentafel te brengen, het niet langer gaat duren?” Heiner: “Daar ben ik niet bang voor.”

Wethouder Broeksma denkt daar duidelijk anders over: “Bij dit plan is er al gekeken naar alle mogelijke efficiëntiebesparingen. En dat wordt ook doorlopend gedaan. Donderdag wordt het project aanbesteed, en de hoop is dat iemand het kan en wil bouwen voor minder geld dan waar rekening mee wordt gehouden. Door nu drastisch in te grijpen in de plannen, heb ik geen idee welke brug je dan krijgt. De motie heeft als gevolg dat er opnieuw onderzoek moet worden gedaan. Dit kost geld en zorgt voor vertraging. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om te gaan werken aan een integraal plan: waarbij ook de Hunzeloop hersteld wordt, er een wandelpad komt en er tientallen bomen worden geplant.” Heiner: “Kunnen we niet besparen op het aantal bomen?” Broeksma: “Het is een integraal plan. Het zou dan volledig terug moeten naar de tekentafel. Dat kost geld en tijd.”

De motie van de VVD wordt weggestemd. Vier raadsleden stemmen voor, 37 tegen.