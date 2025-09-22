Raad van State vindt voorrang statushouders in strijd met Grondwet, minister zet wet toch door (update)

Foto Andor Heij

De Raad van State adviseert de regering om het wetsvoorstel dat voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen wil verbieden, niet in te dienen. Dit advies raakt direct aan de felle discussie die de afgelopen maanden ook in de gemeenteraad van Groningen werd gevoerd. Minister Keijzer is echter niet van plan aanpassingen te doen en stuur de wet toch naar de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel wil gemeenten verbieden om statushouders – asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben – nog voorrang te geven bij sociale huurwoningen. De regering wil hiermee een eerlijkere verdeling van woningen bereiken.

Volgens de Raad van State is dat onrealistisch. Statushouders hebben nu al een achterstand op de woningmarkt. Als voorrang vervalt, vergroot dat de ongelijkheid. De maatregelen die de regering belooft om dat op te vangen, komen volgens de Raad te laat. Daarmee is het voorstel in strijd met de Grondwet.

Ook waarschuwt de Raad dat gemeenten hun beleidsvrijheid verliezen. Zij kunnen straks niet meer zelf bepalen wie urgent voorrang krijgt. Dat maakt het moeilijker om de wettelijke taak uit te voeren om elk jaar een aantal statushouders te huisvesten.

Gemeente wil wet omzeilen

Met dat laatste raakt de uitspraak ook het gemeentelijk beleid van Groningen. Het gemeentebestuur liet in juli weten statushouders voorrang te willen blijven geven, ook als de wet dat zou verbieden. Wethouder Van Niejenhuis noemde het woningtekort vooral een gevolg van jarenlang te weinig bouwen door het Rijk, niet van statushouders.

De VVD en PVV Groningen eisten daarna dat de gemeente zich gewoon aan de wet houdt. In de raad werd vervolgens juist een motie aangenomen, die het college oproept om te onderzoeken hoe de gemeente statushouders toch sneller kan huisvesten als de nieuwe wet er komt.

Advies niet bindend, minister stuurt wet toch naar Kamer

De Raad van State kiest nu de kant van gemeenten die waarschuwen voor problemen. Het advies is niet bindend, maar het zet druk op de regering.

Verantwoordelijk Minister Keijzer (BBB) liet maandagochtend weten dat ze het wetsvoorstel toch zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer stuurt voor behandeling.