Strengere lokale regels voor fatbikes en bakfietsen? Als het aan de PVV ligt wel

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De PVV in de Groningse gemeenteraad wil dat de gemeente zich aansluit bij een oproep van de vijf grootste steden in Nederland voor strengere regels rond fatbikes, e-steps en elektrische bakfietsen.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven vroegen de Tweede Kamer vorige week om meer bevoegdheden om te handhaven op de rijwielen. De grote steden willen zelf kunnen beslissen om deze voertuigen naar de rijbaan te verplaatsen of zelfs te verbieden op bepaalde plekken. De steden willen ook dat binnen de bebouwde kom op een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt gehandhaafd.

De PVV vindt dat Groningen niet mag achterblijven. Volgens de partij zorgen fatbikes, e-steps en elektrische bakfietsen ook in Groningen voor gevaarlijke situaties op het fietspad. Ze zijn vaak breed, snel of opgevoerd, met grote snelheidsverschillen en meer risico’s voor andere fietsers tot gevolg.

De fractie stelt daarom dat er nu actie nodig is, nog voordat er grote ongelukken gebeuren. Daarom moet ook Groningen in Den Haag gaan pleiten voor lokale bevoegdheden zich daarmee aansluiten bij de andere steden.