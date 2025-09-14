PVV stelt vragen over pro-Palestina-demonstraties in binnenstad

Foto: Johannes Rienks

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad is kritisch op de pro-Palestina-demonstraties die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden in de binnenstad. Volgens de partij worden er bij deze demonstraties leuzen geroepen die antisemitisch en opruiend kunnen zijn. De partij gaat komende woensdag hierover vragen stellen aan het gemeentebestuur.

“De afgelopen maanden vinden er met enige regelmaat pro-Palestina-demonstraties plaats in de binnenstad en bij het Hoofdstation,” vertelt fractievoorzitter Kelly Blauw. “Het kunnen demonstreren is een belangrijk grondrecht. Daar willen wij als partij ook niet aankomen. Echter worden er bij deze bijeenkomsten met enige regelmaat leuzen geroepen die niet alleen als opruiend, maar ook als antisemitisch worden ervaren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de uitroep ‘From the river to the sea’. Tot op heden heeft hier geen handhavend optreden tegen plaatsgevonden, terwijl de Tweede Kamer zich vorig jaar nog uitsprak voor strafbaarstelling van dergelijke uitingen.”

Het valt de PVV-fractie op dat bij demonstraties in de binnenstad er geen zichtbare politie aanwezig is. “Wij vragen ons af of dit verantwoord is, gelet op de mogelijkheid van escalatie en het risico op het verspreiden van haatzaaiende of geweld verheerlijkende boodschappen in de openbare ruimte. Wij willen daarom van het college weten of zij bereid is om voortaan politie-aanwezigheid als absolute voorwaarde te stellen voor het toe kunnen staan van deze demonstratie.”

De partij noemt de situatie ook lastig met de herdenking van de Kristallnacht in het vooruitzicht. “Wij willen van het college weten of zij het niet nogal een contrast vinden dat de schouders worden opgehaald voor het feit dat in de binnenstad ongestoord leuzen worden geroepen die in de praktijk haat tegen Joden aanwakkeren, zonder enige handhaving of corrigerend optreden, maar het zich straks op 9 november wel uitspreekt tegen antisemitisme bij de herdenking van de Kristallnacht? Wij willen van het college weten welke waarde men nog hecht aan deze herdenking als het in de praktijk niet bereid is om op te treden tegen antisemitisme in de openbare ruimte.”