PVV stelt vragen over parkeerbeleid Haren

foto: Google streetview

De PVV-fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het parkeerbeleid in Haren dat op 1 januari volgend jaar ingaat. Ondernemers uit het dorp hebben zorgen over de gevolgen daarvan.

Volgens de plannen mogen ondernemers straks alleen nog parkeren op het Haderaplein. Dat terrein wordt de komende tijd echter ook gebruikt door bouwverkeer en werklui vanwege werkzaamheden op het nabijgelegen Raadhuisplein. De PVV vraagt zich af of er tijdens deze periode voldoende parkeerruimte beschikbaar blijft.

De fractie wil daarnaast weten hoeveel bedrijvenvergunningen er in Haren zijn afgegeven en hoeveel parkeerplaatsen daadwerkelijk beschikbaar blijven op het Haderaplein. Ook vraagt de partij of er alternatieve parkeerruimte kan worden gecreëerd zolang de werkzaamheden duren.

De partij noemt verder het opknappen en afsluiten van de parkeergarage in Haren als mogelijke oplossing. Daarmee zou de ruimte beschikbaar kunnen komen voor ondernemers. Het college moet de vragen van de PVV nog beantwoorden.