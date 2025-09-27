PVV overweegt vervolgstappen rond situatie Trompsingel

Foto via Google Streetview

De fractie van de PVV is niet tevreden met de antwoorden die het gemeentebestuur heeft gegeven op vragen over de situatie aan de Trompsingel. Volgens de partij sluiten de antwoorden niet aan bij de situatie zoals bewoners en omwonenden die ervaren. De fractie overweegt daarom vervolgstappen.

“Ik ben oprecht boos en geïrriteerd,” reageert Kelly Blauw van de partij. “De situatie zoals wij die hebben gezien en beleefd, en wat ook blijkt uit gesprekken met bewoners en omwonenden, die zien wij niet terug in de gegeven antwoorden. Komende woensdag vindt er in de gemeenteraad een commissievergadering over de Trompsingel plaats. Samen met mijn collega van Stadspartij 100% voor Groningen willen wij dit duidelijk ter berde brengen. Misschien moeten we de situatie wel met foto’s en video’s gaan verduidelijken. Bewoners omschrijven hun omgeving als een ‘getto’. Wij kunnen ons bij die beschrijving aansluiten.”

Waar gaat het over? In juli kondigde het college aan 90 appartementen aan de Trompsingel te huren voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. De stichting Zuiver Belang heeft afgelopen zomer onderzoek gedaan naar de situatie. Uit dat onderzoek blijkt dat bewoners van het complex al tien jaar onder schrijnende omstandigheden leven, waarbij er sprake is van gebrekkig onderhoud, ernstige overlast en intimidatie door beheerders. In een gedetailleerde briefing, die tijdens het reces met raadsleden werd gedeeld, worden diverse incidenten genoemd, zoals bedreiging met geweld, identiteitsfraude door postroof en drugsgebruik in de gangen. Volgens de PVV zijn dit juist doelgroepen die gebaat zijn bij een rustige en stabiele omgeving.

Blauw: “Ik ben er een aantal keren geweest. Wat je ziet, en wat je hoort als je met bewoners gaat praten, die verhalen zijn schrijnend. Een bewoner die een slapende zwerver voor zijn voordeur heeft liggen, wateroverlast in een woning die maar niet wordt opgelost, doodsbedreigingen die gedaan worden door daklozen die er rond zwerven en er wordt in en rond het gebouw veel geluidsoverlast ervaren. Ondertussen betalen bewoners zich helemaal scheel aan huurkosten, maar krijgen ze daar heel weinig voor terug. De bewoners van dit complex doen we tekort. En ondertussen gaan we er mensen huisvesten die een rugzakje hebben.”

Naar aanleiding van de constateringen diende de PVV samen met de Stadspartij vragen in. De gemeente liet afgelopen week weten dat zij geen structurele meldingen ontvangt van intimidatie, onveiligheid, drugsgebruik en voorzieningen die niet op orde zouden zijn. De gemeente heeft navraag gedaan bij de politie, handhaving, Meldpunt Overlast en Zorg en WIJ Groningen. De meldingen die wel zijn geregistreerd betreffen vooral fietsendiefstallen en incidenteel overlast van daklozen. De gemeente herkent zich dan ook niet in de term ‘getto’, zoals omwonenden de situatie beschrijven.

Wel zegt de gemeente dat er nieuwe toegangspasjes voor het gebouw komen. Blauw: “Dat is onvoldoende. Je kunt nu via een deur vrij makkelijk toegang krijgen tot het gebouw. Mijn partij pleit voor het inzetten van cameratoezicht en het instellen van handhaving. Daarnaast wil ik kijken naar het specifieke huurcontract. Wat gebeurt hier precies? En welke groepen mensen worden hier nu precies opgevangen? Mensen uit Oekraïne worden hier opgevangen, maar moet dat op deze plek? En zijn er wellicht ook mogelijkheden om hen in het westen van Oekraïne onderdak te geven, waar het veiliger is?”

De commissievergadering over het onderwerp begint woensdag om 18.15 uur.