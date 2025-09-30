PvdA en GroenLinks willen verkeersoverlast Westersingel en Noorderhaven aanpakken

Foto via Google Maps - Streetview

De fracties van PvdA en GroenLinks in Groningen vragen het college komende woensdagmiddag om snel maatregelen te nemen tegen verkeersoverlast aan de Westersingel en de Noorderhaven.

Volgens de twee fracties klagen bewoners al langer over hardrijdende auto’s, die volgens hen zorgen voor gevaarlijke situaties en veel lawaai. De partijen willen dat de straten veiliger worden en beter aansluiten bij een leefbare binnenstad. Daarom willen de twee collegepartijen dat er meer plek komt voor fietsers, voetgangers en ontmoeting.

Handhavers en politie zouden daarom vaker moeten controleren op verkeersovertredingen aan de Noorderhaven en de Westersingel. Daarnaast willen twee fracties van het gemeentebestuur weten of er op korte termijn verkeersdrempels, bloembakken of een aangepaste voorrangssituatie komen bij het Noorderplantsoen. Op de lange termijn moeten deze maatregelen gaan aansluiten op de visie voor de Diepenring, het gemeentelijke binnenstadsprogramma en de geplande knip aan de Turfsingel.