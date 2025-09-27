Punt voor vrouwen FC Groningen tegen Jong Heerenveen

Foto: Andor Heij

De vrouwen van FC Groningen speelden zaterdagavond thuis met 3-3 gelijk tegen Jong Heerenveen.

Pascalle Pomper benutte een strafschop namens FC Groningen. Door drie doelpunten van Floorke de Boer kwam hekkensluiter Heerenveen nog voor de pauze op voorsprong: 1-3. Femke Drenth wist met twee treffers na de thee nog een punt voor FC Groningen te redden.

FC Groningen staat derde in de tweede divisie met zeven punten uit vier wedstrijden. Over twee weken speelt FC Groningen uit tegen koploper Jong PEC Zwolle.

Topklasse

De vrouwen van Oranje Nassau wonen in de topklasse met 4-0 van het tweede team van Sparta. Marieke Baas scoorde drie keer. De vierde was van Esmee Blik. ON heeft drie punten uit twee wedstrijden.