Provincie wuift bezwaren tegen reeds gekapt Betonbos van tafel

Foto: Rieks Oijnhausen

De provincie heeft dinsdag de bezwaren die nog op tafel lagen tegen de kap van het Betonbos van tafel geveegd. Twee weken geleden is het bos, aan het Eemskanaal, al met de grond gelijkgemaakt.

Eerder hadden omwonenden bezwaar gemaakt tegen de vergunning die voor de werkzaamheden was afgegeven. Volgens hen zouden de werkzaamheden negatieve gevolgen hebben voor de planten en de dieren in het bos. De provincie heeft nu besloten dat het bezwaar wordt afgewezen op basis van formele redenen, en niet op de inhoud. “We hebben conform het advies van de Commissie rechtsbescherming besloten het bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit bij het Betonbos niet ontvankelijk te verklaren”, aldus de provincie. De provincie heeft de beslissing genomen volgens het advies van een onafhankelijke commissie die advies geeft over juridische kwesties.

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over het Betonbos. Op de plek van het bos worden huizen gebouwd voor de nieuwe woonwijk Stadshavens. Volgens betrokkenen had het bos prima kunnen blijven bestaan. Door de plannen aan te passen, had door een andere indeling hetzelfde aantal woningen gebouwd kunnen worden. Ondanks de lopende bezwaren werd twee weken geleden gestart met de kap. Na twee dagen moesten de werkzaamheden stilgelegd worden vanwege het aantreffen van onder andere de rode eekhoorn, een beschermde diersoort. Een soort waar in de rapporten niets over was geschreven. Twee dagen later konden de werkzaamheden hervat worden, nadat bij een inspectie geen verblijfplaatsen van de eekhoorn waren aangetroffen. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen maakte vorige week bekend dat er bij de werkzaamheden ook een boom is gekapt die nog niet gekapt had mogen worden. De wethouder omschreef dit als een ‘vervelende fout’.