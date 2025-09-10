Provincie wacht af met zonnepanelen tussen rails: ‘Duur in onderhoud, spoor lang gestremd bij aanleg’

Zonnepanelen tussen treinrails in Zwitserland - Foto: Sun‑Ways

De provincie Groningen gaat voorlopig niet beginnen aan een proef met zonnepanelen tussen de spoorrails van Groningen naar de Eemshaven.

Het college wil eerst de resultaten van een vergelijkbare pilot in Zwitserland afwachten, stelt het provinciebestuur in een antwoord op vragen van D66 en ChristenUnie.

De twee fracties opperden halverwege augustus om, naar aanleiding van de Zwitserse pilot, ook in Groningen een proef te beginnen met zonnepanelen tussen de rails op de lijn tussen Groningen naar de Eemshaven. In Zwitserland produceert een vergelijkbare pilot al jaarlijks zo’n 16.000 kilowattuur aan stroom.

Hoewel het provinciebestuur stelt positief te zijn over verduurzamingsinitiatieven, twijfelt of het plaatsen van zonnepanelen tussen de rails de meest effectieve vorm van duurzame energie voor het openbaar vervoer is. Ook leidt het plaatsen van panelen tot hogere onderhoudskosten en langere stilstand van het spoor.

De provincie houdt het plan wel in de gaten, maar kijkt pas verder wanneer de Zwitserse pilot meer duidelijkheid geeft over de werking en effecten van zonnepanelen op spoorrails.

OOG sprak in augustus met Statenlid Dick Hoogers (CU) over het idee. Deze reportage kijk je hieronder terug.