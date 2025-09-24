Proef met tweerichtingsverkeer op deel van Helper Brink

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen start in november een proef met tweerichtingsverkeer op de Helper Brink in Helpman. Een jaar lang mag verkeer beide kanten op rijden tussen de Coendersweg en de Haydnlaan. De proef moet duidelijk maken of dit veiliger is voor de buurt en het schoolverkeer.

Sinds de opening van de nieuwe Helperzoomtunnel in 2020 mag het verkeer op een groot deel van de Helper Brink maar één kant op rijden. Maar volgens de gemeente zijn er sindsdien veel klachten onder bewoners en vanuit de scholen aan de straat. Bestuurders rijden vaak tegen de rijrichting in, soms met hoge snelheid. Dat levert gevaarlijke situaties op bij het kruispunt tussen de Haydnlaan met Helper Brink, waar veel schoolkinderen oversteken.

Om te zien wat de gevolgen zijn van het instellen van tweerichtingsverkeer, heeft de gemeente vooraf geteld hoeveel auto’s er door de straat rijden. Na een jaar wordt opnieuw gemeten. Zo kan bekeken worden of er meer doorgaand verkeer door de wijk komt. Als dat zo is, of als er andere problemen ontstaan, kan de proef tussentijds worden gestopt.

De pilot loopt tot november volgend jaar. Daarna besluit de gemeente of de maatregel definitief wordt.