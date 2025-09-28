Politieke inspraak in Groningen loont: “Ik had nooit verwacht dat de raad binnen vier weken een voorstel aan zou nemen”

Foto: Joris van Tweel

Politieke inspraak loont. Dat zegt Ritzo ten Cate. Ruim vier weken geleden trok hij aan de bel nadat hij constateerde dat er op diverse plekken in de gemeente exoten worden geplant. Dat is in strijd met het beleid van de gemeente, die in haar beleid juist biodivers groen wil stimuleren. De gemeenteraad ging direct aan de slag met als resultaat dat afgelopen woensdag een meerderheid instemde met de ’50 van 050′.

Ritzo, vier weken geleden stuurde je een brief naar de raad vanwege de situatie aan de Bloemsingel…

“Er zijn allemaal planten geplant die eigenlijk niet in ons land thuishoren: exoten. Die ook maar heel weinig bijdragen aan de biodiversiteit. En dat gebeurt op deze plek, maar ook op andere locaties. Wat doe je dan? Je kunt dan de schop in de grond zetten, maar je kunt het ook netjes doen. Ik heb de brief gestuurd, en eerlijk gezegd had ik geen hoge verwachtingen. Maar ik was ook wel nieuwsgierig. Ik had nooit verwacht dat vier weken later dit voorstel behandeld zou worden en dat het ook aangenomen is door de raad. Daarmee is overigens mijn probleem aan de Bloemsingel niet opgelost, maar het geeft mij als inwoner wel heel veel moed.”

Denk je dat je de ogen van politici hebt geopend?

“Dat weet ik wel zeker. Kijk, het is super om bij te kunnen dragen aan de gemeente. Het zou fantastisch zijn als we de gemeente gezonder kunnen krijgen. Meer inheems, biodivers groen draagt bij aan het welzijn. Daarom denk ik dat er een belangrijk paaltje in de grond is geramd. Ik vind ook dat raadsleden er heel goed op hebben gereageerd. Bijvoorbeeld Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie. Hij vertelde vol enthousiasme dat hij regelmatig wat in zijn tuin plant, waaronder vlinderstruiken. Maar dat hij door mijn bijdrage heeft geleerd dat zo’n vlinderstruik eigenlijk helemaal niet de oplossing is. Ik denk dat we echt ogen hebben geopend.”

Ik hoor je zeggen dat je er geen hoge verwachtingen van had. Kun je dat uitleggen…

“Je schrijft een brief en dan? Ik had verwacht dat het stil zou blijven. Maar ik kreeg een uitnodiging om langs te komen om mijn verhaal te doen tijdens het inloop-halfuur. Ik werd heel warm ontvangen door de medewerkers van de griffie. Zij hebben van alles uitgelegd. Dat was erg leuk om te zien. Het inloop-halfuur leidde tot mooie gesprekken met verschillende raadsleden. Dat had ik van tevoren helemaal niet verwacht. Een week later mocht ik inspreken tijdens een commissievergadering over het onderwerp. En al vrij snel daarna kreeg ik door dat D66 en de ChristenUnie bezig waren met de voorbereiding van een motie. Een motie waar uiteindelijk zes partijen achter gingen staan. Uiteindelijk stemmen er gewoon dertig raadsleden in met een plan voor een lijst met daarop de namen van planten en bomen die geschikt zijn om te planten in onze gemeente. Dat is toch fantastisch?”

In je antwoord klinkt een bepaalde verbazing door over het verwachtingspatroon. Kun je dat duiden?

“Ik denk dat het met Den Haag te maken heeft. Ik kijk soms weleens een debat in de Tweede Kamer. Het doet het vertrouwen in de politiek geen goed. Hoe anders is dat in Groningen. Ik moet ook even denken aan een recente speech van de voormalig president van Amerika Barack Obama. Daarin ging het over de huidige staat van de politiek versus de situatie wereldwijd en de invloed van big tech en sociale media. De belangen omtrent sensatie zijn enorm. Als je niet sensationeel bent of als je niet escaleert, dan luistert er niemand naar je. Dan krijg je geen likes. Dus dat betekent dat de clowns in deze wereld de macht in handen hebben, waarbij je aan de andere kant de politici hebt staan die puur op de inhoud zitten. Maar dat is saai, die halen geen likes en doen het veel minder goed bij verkiezingen.”

In Groningen is dat anders?

“De afgelopen weken mocht ik verschillende keren aanschuiven in de raadszaal. Er staan geen grote camera’s. En daardoor is er geen drang om te scoren. Neem het debat over De Oosterpoort van de afgelopen weken. Dat ging echt ergens over. Er werd door de politici goed geluisterd. Het ging er soms heftig aan toe, maar het bleef op de inhoud. En dan kom je ergens. En tijdens zo’n vergadering is ook niemand op zijn telefoon aan het pielen. Alle raadsleden, ook al is het niet hun dossier, doen mee. Dat geldt ook voor de wethouders die gewoon heel veel dossierkennis hebben. Vragen worden niet aan de kant geveegd, maar worden allemaal netjes beantwoord. Ik vond het heel mooi om te zien hoe serieus het gaat. Blijkbaar zit het wel snor in dit deel van de politiek. En eigenlijk kan ik het ook iedereen aanraden. In plaats van op woensdagavond te Netflixen kun je ook een uurtje aanschuiven bij een vergadering in het Stadhuis. Want dat heeft me ook verbaasd: je bent ook echt welkom. Het is heel laagdrempelig.”

Terug naar de situatie aan de Bloemsingel. Raad je iedereen aan, die met zo’n situatie te kampen heeft, om een brief te sturen?

“Ik denk dat als je het af gaat pellen, dat het niet alleen het versturen van een brief is. Er hoort ook een verdiepingsslag bij. Zelf ben ik bijvoorbeeld onderzoek gaan doen. Welke planten zijn er geplant? Wat zijn dat voor soorten? Die informatie heb ik bij de brief gestopt. Ik heb denk ik een vrij compleet verhaal ingediend. En ik heb daar de media ook bij betrokken. Jullie van OOG hebben het vrij snel opgepakt. En dat werkt. Ik kreeg van raadsleden te horen dat ze de publicatie hadden gelezen. Vaak werkt het zo. Dat iemand in een fractie een nieuwsartikel heeft gelezen en dit doorstuurt naar een collega met de notitie, ‘hier moeten we misschien iets mee’. En voor de mensen die twijfelen: je hoeft niet bang te zijn. Op het Stadhuis word je goed begeleid. In mijn geval kreeg ik wel wat vragen gesteld, maar ook dat gebeurde op een hele vriendelijke manier om tot meer informatie te komen.”

Als we jou over twee jaar weer gaan bellen: is de situatie aan de Bloemsingel dan opgelost? Bloeien er dan mooie appel- en kastanjebomen?

“Wat mij betreft wel. Hoewel de wethouder wel heeft gezegd dat niet alles er direct uit zal worden gehaald, maar dat er om de zoveel jaren vervangingen gedaan zullen worden, waarbij er inheemse planten toegevoegd zullen worden. Het zou fantastisch zijn dat we fruit- en notenbomen toe kunnen voegen. Ik ben ook heel benieuwd naar de ’50 van 050-lijst’. Welke soorten komen daar op te staan? En welke soorten komen op de blacklist te staan? Uiteindelijk hoop ik dat we in de gemeente groen toe kunnen voegen waar iedereen gezonder van wordt. Dat zou fantastisch zijn.”