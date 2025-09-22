Politiek wil toch tijdelijke brug tijdens bouw Gerrit Krolbrug: “Omleidingsroutes zijn onwenselijk”

Dat fietsers en voetgangers twee tot drie jaar gebruik moeten maken van een omleiding tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug, is volgens GroenLinks niet uit te leggen. De fractie onderzoekt welke politieke stappen mogelijk zijn, met als insteek dat de tijdelijke brug wel wordt aangelegd.

“Hoe kan bedacht worden om een tijdelijke brug maar niet te bouwen?” Dat is de vraag die raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks stelt. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit is besloten door mensen die nooit bij de brug zijn geweest, die niet weten hoe belangrijk deze verbinding is. We hebben het over een brug die ontzettend belangrijk is in onze samenleving. Kinderen uit de wijk De Hunze fietsen bijvoorbeeld over de brug om op school in de Korrewegwijk te komen. Of kinderen uit de Korreweg nemen de brug om te kunnen sporten op Kardinge.”

Tijdelijke brug is te duur

Vrijdag maakte demissionair minister Robert Tieman (BBB) van Infrastructuur bekend dat er geen tijdelijke fiets- en voetgangersbrug komt bij de Busbaanbrug tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Dat deze tijdelijke verbinding er zou komen, is een wens van de Groningse gemeenteraad, die hierover in december een motie behandelde die unaniem werd aangenomen. Rijkswaterstaat zegt nu echter dat de tijdelijke hellingbanen naar de Busbaanbrug rond de tien miljoen euro gaan kosten. De minister stelt dat dit te duur is, omdat er slechts zes miljoen euro voor is vrijgemaakt.

“Eén van de drukste fietsroutes van het land”

Leemhuis: “Dit betekent dat er moet worden omgefietst via de Noordzeebrug, een brug die op negen meter hoogte ligt, of via de Oostersluis. Beide routes zijn flinke omleidingen. Mijn fractie vindt dit onwenselijk voor met name kinderen, maar ook ouderen, mensen op scootmobiels of zij die slecht ter been zijn. Beeld je ook eens in: een kind zit zes jaar op een basisschool, daarvan moet je dus de helft van je schooltijd een omleidingsroute volgen, waardoor je niet op de normale manier naar school kunt. Ik heb al van mensen gehoord die in de binnenstad wonen dat ze om deze reden hun kind niet naar school laten gaan op het CSG Wessel Gansfort. Kijk, als dit een brug is ergens in een weiland, dan zoeken we daar een oplossing voor. Maar deze brug wordt gebruikt door 16.000 fietsers per dag. Het is één van de drukste fietsroutes van het land.”

Op de agenda in Den Haag

Leemhuis noemt de manier waarop dit gebeurt ook achterbaks: “Het goede nieuws is dat de nieuwe Gerrit Krolbrug wordt aangelegd zoals we die als gemeenteraad ook willen. We hebben gevraagd om een mooie brug met meer groen in de omgeving. Maar de minister zegt nu eigenlijk dat omdat wij een mooie brug willen, er geen geld is voor een tijdelijke brug. Dat noem ik achterbaks. Ik heb inmiddels contact gehad met mijn collega’s in de Tweede Kamer. Kamerlid Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) heeft inmiddels aangegeven dit komende week aan de orde te willen stellen in een debat. Als de minister dit niet aanpast, dan hoop ik dat de Kamer dit aanpast.” Leemhuis overweegt voor komende week ook om een motie vreemd in te dienen in de gemeenteraad om deze wens extra kracht bij te zetten.

“Geen panklare oplossing”

GroenLinks wordt in haar verhaal gesteund door de Partij voor het Noorden. Leendert van der Laan: “Deze situatie is absoluut niet prettig. Wij hebben ook nagedacht over eventuele alternatieven. Stel dat de hellingbanen bij de Busbaanbrug niet kunnen, kunnen we dan de huidige tijdelijke brug bij de Gerrit Krolbrug langer laten liggen? Wellicht dat de nieuwe Gerrit Krolbrug elders gebouwd kan worden, waardoor deze op een later stadium wordt ingepast, zodat de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden op de locatie beperkt blijven? Je zou ook kunnen nadenken over een pontje. Maar dat is ook zo wat. Het vergt aanlanding en ondertussen zit je met het vaarverkeer op het Van Starkenborghkanaal. De herfstperiode staat voor de deur, het wil wel eens mistig zijn en het laatste wat je wilt, is dat de pont wordt aangevaren. Wij hebben voor dit probleem geen panklare oplossing.”

Volgens Van der Laan zou het goed zijn om Rijkswaterstaat onder druk te zetten. “Het is onwenselijk dat mensen zo’n lange periode van een omleiding gebruik moeten maken. Als dit jou betreft, dan baal je van welke omleidingsroute dan ook. Wat mijn fractie betreft is hier het laatste woord ook nog niet over gesproken. Aan de andere kant moet Rijkswaterstaat ook niet te veel onder druk worden gezet. Ik wijs bijvoorbeeld naar onze eigen Visserbrug. Die ligt er ook al bijna twee jaar uit. Als gemeente hebben we dat project zelf in de hand, maar lukt het ons ook niet om hier snel een oplossing voor te vinden.”

Leemhuis brandt zich niet aan mogelijke oplossingen: “Wat ik zeg, is dat een tijdelijke verbinding noodzakelijk is. Maar ik ga niet zeggen, leg die verbinding hier of daar maar aan. Dat is mijn werk niet. Mijn werk is om op te komen voor de inwoners van de stad, maar ook van dorpen als Bedum en Stedum die ook gebruik maken van deze route. We hebben het over een belangrijke verbinding, waarbij een omleiding via de Noordzeebrug of Oostersluis voor een te grote groep ontwrichtende problemen oplevert. Dat kun je niet doen en daarom moet er een tijdelijk alternatief komen.”

Verslaggever Sidney Schoonhoven maakte een reportage over het onderwerp: