Politie zoekt getuigen van ernstige mishandeling op Grote Markt

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De politie heeft dinsdagavond beelden gedeeld van een persoon die verdacht wordt van een ernstige mishandeling die in mei plaatsvond op de Grote Markt. Een 19-jarige man uit Groningen werd zwaar mishandeld bij een poging tot straatroof.

“Het 19-jarige slachtoffer was in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 mei met twee vrienden op stap in de stad Groningen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Ze dronken nog iets in een feestcafé in de binnenstad en daarna halen ze nog wat te eten bij een grillroom. Vervolgens lopen ze richting hun fietsen, als ze op de Grote Markt, ter hoogte van een hotel, worden aangesproken en belaagd door een groepje mannen. Eén van de mannen dwingt het slachtoffer tot het afgeven van zijn pinpas en pincode, terwijl hij met geweld wordt gescheiden van z’n vrienden. De verdachte slaat een glazen fles kapot en steekt dat vervolgens in het gezicht van het slachtoffer.”

Blijvend letsel

“Het slachtoffer wordt nog meegetrokken door de verdachte van de ernstige mishandeling. Uiteindelijk gaat de dader er samen met de andere mannen vandoor, overigens zonder buit. Het slachtoffer is flink toegetakeld en raakt al snel buiten bewustzijn. In het ziekenhuis blijkt dat hij meerdere snijwonden in z’n gezicht heeft opgelopen. En dan mag hij misschien nog van geluk spreken dat hij niet is geraakt in z’n hals of z’n ogen. Ook al lijkt het erop dat zijn littekens in z’n gezicht altijd zichtbaar zullen blijven.”

Signalement

De politie heeft camerabeelden veiliggesteld van het incident. De beelden zijn dinsdag in de aflevering van ‘Opsporing Verzocht’ getoond. “Wij zijn op zoek naar de dader van de ernstige mishandeling is. Het gaat om een man met een geschatte leeftijd van tussen de 20 en 30 jaar met een lichte huidskleur. De man is ongeveer 1.80 meter lang en hij had in mei opgeschoren zwart krullend haar. Hij droeg op dat moment een donkerkleurige bubblecoat. Weet je wie hij is? Heb je een vermoeden? Of ben je de dader en wil je jezelf melden? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.”

Getuigen gezocht

De verdachte was in het gezelschap van een aantal andere mannen. “Eén van hen kwam aanlopen met een jonge vrouw, die een opvallende blauwe jas droeg. Zij bleef op enige afstand, terwijl de mishandeling plaatsvond onder het oog van haar en de drie mannen. De jonge vrouw en de drie andere mannen zijn voor ons belangrijke getuigen we willen hen graag spreken. Zij kunnen zichzelf bij de politie melden en anders komen we graag in contact met mensen die weten wie zij zijn. Ze leken namelijk bekenden van de dader. Daarnaast willen we ook graag weten of anderen in deze nacht last hebben gehad van een groep mannen die zorgde voor problemen.”

Mensen die meer informatie hebben, die de persoon herkennen of zichzelf herkennen, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800 60 70. Anoniem kun je contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800 7000. Daarnaast kun je via deze website een tip achterlaten.