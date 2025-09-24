Politie ontvangt tientallen tips over mishandeling Grote Markt, beelden offline gehaald

Foto via Politie.nl

De politie heeft, na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond, meer dan twintig tips gekregen over de ernstige mishandeling van een 19-jarige man op de Grote Markt.

Sommige tips waren concreet en worden met voorrang opgepakt. De recherche heeft inmiddels voldoende informatie om het onderzoek verder te voeren. Daarom zijn de video en foto’s van de verdachte verwijderd. De politie vraagt ook aan iedereen die deze beelden heeft gedeeld om ze te verwijderen.

Het slachtoffer liep in de nacht van 20 op 21 mei samen met twee vrienden over de Grote Markt, toen een groep mannen hen aanviel. Eén van de mannen dwong het slachtoffer zijn pinpas en pincode af te geven en sloeg hem met een glazen fles in het gezicht. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn en liep blijvend letsel op.

Mensen kunnen wel blijven tippen. Dat kan door contact op te nemen met de politie via 0800-6070. Anoniem tippen kan via 0800-7000.