Plantenbieb Ten Boer stopt voorlopig na diefstal: “Ontzettend spijtig voor de vaste bezoekers”

Plantenbieb Ten Boer aan de Groene Zoom stopt voorlopig met het aanbieden van planten en stekjes. De aanleiding is diefstal. Dat meldt de beheerder.

Het initiatief voor de Plantenbieb startte in september 2020. “Afgelopen week zijn er meerdere keren verschillende planten meegenomen zonder dat er betaald of geruild is,” schrijft de beheerder. “Daardoor heb ik het drastische besluit moeten nemen om de kast te sluiten. Blijkbaar is het ontzettend moeilijk om te lezen hoe het werkt, ook al hangen er zeker drie papieren in de kast met informatie, én een duidelijk zichtbare QR-code, wat toch suggereert dat het systeem niet gratis is.” Van de personen die planten en stekjes hebben meegenomen, zijn videobeelden beschikbaar.

“Het kan natuurlijk zijn dat deze personen niet wisten hoe het werkt. Daarom is er de mogelijkheid om alsnog een vrijwillige bijdrage te doen. Het is nooit mijn doel geweest om geld te verdienen aan de Plantenbieb. En dat is ook niet gebeurd, want ik heb in de afgelopen vijf jaar meerdere kasten gekocht, geschuurd, gebeitst en geverfd. Met andere woorden: er is veel liefde, energie, geld en tijd in gestopt. Ik vind het echt ontzettend spijtig voor de vaste bezoekers die iedere week langskomen om te ruilen en hun met liefde gestekte planten in mijn kast zetten. Naar jullie toe ben ik dankbaar, want het toverde een lach op mijn gezicht om te zien en te weten dat planten veel voor iemand kunnen betekenen.”

De beheerder gaat de komende periode nadenken over de toekomst. “Ik ga nadenken of ik de kast komend voorjaar weer wil openen voor het zevende jaar. Ik zou het vreselijk jammer vinden om te stoppen.”