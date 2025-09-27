PKC’83 verslaat Quick’20 en hengelt tweede overwinning binnen

Foto Andor Heij. PKC'83 trainer Ron de Boer geeft instructies aan zijn spelers.

PKC’83 heeft de tweede zege in de vierde divisie D binnen. Op sportpark De Kring werd zaterdag knap het hoog geplaatste Quick’20 met 2-0 verslagen.

De Groningers beslisten het duel in de eerste helft. Willem Bel schoot na een klein half uur raak. Zeven minuten later mikte Sem Rozema de tweede binnen. Na de pauze drong Quick’20 wel aan, maar de ploeg uit het Twentse Oldenzaal wist weinig kansen af te dwingen.

PKC’83 heeft zeven punten uit zes wedstrijden en klom naar de elfde plek. PKC speelt volgende week in het Gelderse Wezep tegen de koploper WHC.