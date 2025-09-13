PKC’83 geeft in slotfase overwinning tegen Barneveld weg

Foto: Andor Heij. PKC'83 - SDV Barneveld

PKC’83 speelde zaterdagmiddag in de vierde divisie thuis met 1-1 gelijk tegen SDV Barneveld. Er had meer ingezeten voor de Groningers.

Dat er voor de pauze niet werd gescoord mocht een klein wonder heten. Beide ploegen kregen behoorlijk wat kansen. Een zwabberschot van Mohammed Himich werd gestopt door PKC doelman Swen Bakker en de rebound van Rico Kuijt spatte op de paal uiteen. Kuijt joeg de bal nog een keer net naast.

Kansen

Namens PKC was Rob Schokker kansrijk. Zijn schot had niet voldoende kracht en een kopbal werd gestopt door de Gelderse doelman Guus Zuidema. Binnen het kwartier had Arnoud Bentum kunnen scoren, maar ook zijn inzet werd gepakt door Zuidema,

Beide ploegen deden het daarna wat rustiger aan qua kansen. De doelmannen konden zich wel even onderscheiden. Bakker stopte een schot van Patrick Maneschijn en Zuidema ranselde nog net een inzet van Peter van Son uit zijn doel.

Schokker weer trefzeker

Van Son schoot na de pauze net naast. Na 71 minuten was het wel raak voor PKC. Een corner van Dennis van Duinen werd door Schokker binnen gekopt. 1-0. Het was al zijn derde dit seizoen.

Wind

De Groningers moesten daarna terug. De 1-1 viel ongelukkig. De buien en de wind staken de kop op en zo waaide een corner van Diego Paais zomaar bij de tweede paal rechtstreeks in het doel. Barneveld rook bloed, Maar Daniel Sanafikhah bleek een uitstekende stofzuiger achterin bij PKC en Bakker had nog een schitterende reflex in huis op een inzet van Paais.

Gedomineerd

“Ik denk dat we in de eerste helft gedomineerd hebben”, aldus PKC- trainer Ron de Boer. “Zij speelden meer vanuit de omschakeling. Ik denk dat we voor rust vier honderd procent kansen gehad hebben. Daar moet je er toch een paar van maken. Na de rust gleed het een beetje weg bij ons”.

De slotfase werd nog even penibel voor PKC. “Zij gaan opportunistisch met de lange bal spelen, gedragen door de wind. Ze pikten steeds de tweede bal op. Daarin bleven ze heel dreigend en hadden de overwinning nog naar zich toe kunnen trekken”. PKC blijft twaalfde met vier punten uit vier wedstrijden.

PKC’83 – SDV Barneveld 1-1. 71. Rob Schokker 1-0. 84.Diego Paais 1-1. Toeschouwers: 200.