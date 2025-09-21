Piepende CO-melder houdt buurtbewoners wakker, brandweer klimt via raampje naar binnen

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Een piepende CO-melder in een flatgebouw aan de Donderslaan heeft in de nacht van zaterdag op zondag buurtbewoners enige tijd wakker gehouden. Brandweerlieden hebben de situatie opgelost.

De melding van een CO-melder die alarm gaf, kwam om 00.40 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het apparaat was in de omgeving goed te horen,” beschrijft nieuwsfotograaf Joaquín Lo Sie Sen de situatie. “In de omgeving zag je verschillende mensen achter ramen en in deuropeningen staan kijken. Zij waren nieuwsgierig wat er aan de hand was. Om de situatie op te lossen is een van de brandweerlieden via een raam in de woning geklommen. Zij hebben de situatie opgelost. De bewoners bleken niet thuis te zijn.”

Of er verontruste waarden zijn gemeten is onbekend. Volgens de nieuwsfotograaf hebben de brandweerlieden metingen uitgevoerd, maar zijn ze na het uitschakelen van het alarm vrij snel weer vertrokken. Een CO-melder bestaat onder andere uit een gel-sensor die reageert op de aanwezigheid van koolmonoxide. Als er zich koolmonoxide in een ruimte bevindt, start er een chemische reactie wat leidt tot een alarm. Bij een lichte stijging geeft het apparaat een vooralarm, bij een gevaarlijke drempelwaarde klinkt het hoofdalarm. Koolmonoxide wordt de stille moordenaar of sluipmoordenaar genoemd omdat dit zeer giftige gas helemaal onzichtbaar en geurloos is.

Een CO-melder kan afgaan door een vals alarm, maar volgens verschillende bronnen komt dit niet vaak voor. Mogelijke oorzaken zijn stofophoping, een technisch defect, een ongeschikte plaatsing in de buurt van vochtige ruimtes, of blootstelling aan bepaalde chemicaliën. Zo is het niet slim om de melder in de keuken of in een badkamer te plaatsen. Een CO-melder is overigens iets anders dan een rookmelder. Laatstgenoemde waarschuwt voor een beginnende brand door het detecteren van rook. Een CO-melder controleert op de aanwezigheid van CO, koolmonoxide. Volgens de kennisbank van de brandweer overlijden er elk jaar in ons land gemiddeld vijf tot tien mensen door koolmonoxidevergiftiging en belanden honderden mensen in het ziekenhuis.