Petitie voor tijdelijke fietsbrug bij Gerrit Krolbrug op eerste dag al ruim 4.000 keer getekend

Foto: oogtv

De petitie om toch een tijdelijke fietsbrug aan te leggen bij de Gerrit Krolbrug is op de eerste dag al ruim vierduizend keer getekend. De petitie is een initiatief van de Fietsersbond en wordt gesteund door verschillende organisaties.

Met de petitie wordt minister Robert Tieman (BBB) van Infrastructuur opgeroepen om tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug een nieuwe, tijdelijke verbinding aan te leggen bij de Busbaanbrug. Vorige week liet de minister weten dat deze tijdelijke brug er niet komt, omdat het te duur zou worden. Het gevolg is dat fietsers en voetgangers drie jaar lang zes kilometer om moeten reizen via de Noordzeebrug of via de Oostersluis. De Gerrit Krolbrug werd in 2021 aangevaren. Sinds begin vorig jaar ligt er een tijdelijke brug. Deze tijdelijke brug moet echter verdwijnen wanneer de bouw van de nieuwe brug begint. De bouw begint eind volgend jaar en duurt tot eind 2029.

Bezwaren en steun

Dagelijks maken er 20.000 mensen gebruik van de Gerrit Krolbrug, waaronder 16.000 fietsers en talloze rolstoelers, scootmobielers, mensen met rollators en voetgangers. “Het gaat om twee groepen: mensen voor wie de omrijroutes over Noordzeebrug of Oostersluis te lang of te moeilijk zijn, en fietsers”, vertelt Màrria van Winkel, bestuurslid Fietsersbond Groningen. “Die laatste groep is vooral erg omvangrijk, en we vrezen dat die enorme hoeveelheid fietsers niet verkeers- en sociaal veilig over de omrijroutes kunnen. Weliswaar wordt er een Minder Hinder Plan voor die routes gemaakt, maar daar worden ze niet breder van.”

Ook de Werkgroep Toegankelijk Groningen opteert voor een tijdelijke verbinding. “Voor ouderen en mensen met langzame wielen is zes kilometer een onhaalbare afstand,” zegt Herman in ’t Veen. “Minder Hinder maatregelen klinken vriendelijk maar maken mensen extra afhankelijk.” Daarmee doelt In ’t Veen op het plan om de omleidingsroutes toegankelijker te maken. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanpassen van kruispunten waardoor fietsers sneller en veiliger kunnen passeren. Voor de maatregelen is een bedrag van 500.000 euro beschikbaar.

Gemeente is teleurgesteld

De gemeente Groningen liet eerder al weten teleurgesteld te zijn over het besluit van de minister. “Dat er toch ernstige hinder gaat ontstaan gedurende meerdere jaren is teleurstellend en vervelend voor de gebruikers en omwonenden”, aldus de gemeente.

Politieke actie

Naast de petitie werd er afgelopen week door de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen die pleit voor het aanleggen van een tijdelijke verbinding. De brief die bij de motie hoort, is donderdag in Den Haag bezorgd. Aanstaande donderdag wordt in de Tweede Kamer over het onderwerp gesproken.

De petitie vind je op deze website.