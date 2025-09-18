Foto: ChristenUnie. Peter Rebergen, lijsttrekker ChristenUnie

Peter Rebergen wordt lijsttrekker van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Hij is voorgedragen door het bestuur van de CU in Groningen.

Het bestuur presenteert deze voordracht op de ledenvergadering van 13 november. Volgens het bestuur staat de keuze voor Rebergen voor stabiliteit. Hij is momenteel fractievoorzitter van de ChristenUnie en geniet breed vertrouwen binnen de partij.

De tweede plaats is voor Laurent Dwarshuis, gevolgd door Rosalie van der Heijde, Froukje Johanna Basoski en Norbert van der Kamp. Inge Jongman is opnieuw beschikbaar als wethouder. Zij voerde jarenlang de lijst aan, maar vindt het nu tijd voor vers bloed.