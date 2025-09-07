Persoon ernstig gewond bij steekpartij in woning Natalie Barneykade

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Bij een steekpartij zondagochtend in een woning aan de Natalie Barneykade in de wijk De Held is een persoon ernstig gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden.

De melding van de steekpartij kwam rond 10.25 uur binnen bij de hulpdiensten. “Eén persoon is hierbij ernstig gewond geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. Medische hulpverlening werd direct opgestart. “De steekpartij vond plaats in de woning. Wij zijn direct een onderzoek gestart naar de toedracht en hebben inmiddels één persoon aan kunnen houden.”

Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend.