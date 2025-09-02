Partij voor de Dieren wil compensatie leefgebied voor eekhoorns uit Betonbos

Foto: Lars Faber

Groningen moet op zoek gaan naar een alternatief leefgebied voor de eekhoorns uit het Betonbos, vindt de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. De dieren werden vorige week onverwacht gesignaleerd tijdens de kap van het bos voor de nieuwe woonwijk Stadshavens.

De fractie noemt het een schokkende ontdekking, omdat eerdere ecologische onderzoeken geen eekhoorns hadden aangetroffen. De PvdD benadrukt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om deze dieren te beschermen, ook al ligt de vergunningverlening bij de provincie.

De coalitiefractie vraagt het college komende woensdag welke concrete stappen worden genomen om de eekhoorns een veilig alternatief leefgebied te bieden en herhaling van schade te voorkomen.

Ook de Partij voor het Noorden mengt zich in het debat en spreekt van een slecht functionerend ecologisch toezicht en een “selectief groen college” dat wegkijkt bij de bescherming van dieren. De fractie vraagt hoe het college de waarde van de ecologische onderzoeken beoordeelt en hoe kritisch het blijft op toezicht en handhaving.

Betonbos ligt plat na veel protest

De kap van het Betonbos is inmiddels afgerond, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De provincie greep vorige week woensdag in en legde de kap, die plaatsvindt op basis van een gemeentelijke kapvergunning, voor onbepaalde tijd stil. Het ingrijpen volgde op meldingen van omwonenden en natuurorganisaties over dieren in het bos.

Twee dagen later stelde de provincie dat de kap toch door mag gaan, waarna de kettingzagen vrijwel meteen weer aangingen. Dat terwijl een ecoloog uit Stad vaststelde dat er minstens drie beschermde rode eekhoorns in het bos leefden en dat er broedende vogels aanwezig waren. Deze soorten zijn wettelijk beschermd.

Op de plek van het Betonbos komt de nieuwe wijk Stadshavens. De bomenkap stond aanvankelijk voor maart gepland, maar werd toen vertraagd door protesten. Actiegroepen stapten naar de rechter en wezen op de natuurwaarde van het gebied. De rechter ging hier niet in mee, waarna de kap vorige week maandag begon.