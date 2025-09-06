Parkeerplaats Rode Weeshuisstraat niet exclusief voor fatbikes, wethouder corrigeert borden

Foto: VVD-fractie gemeenteraad

Een foutje. Zo omschrijft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) de tekst die op borden stond bij de tijdelijke ‘fatbikeparkeerplaats’ aan de Rode Weeshuisstraat. Volgens Van Niejenhuis is de parkeerplaats niet alleen voor fatbikes bedoeld, maar voor alle fietsen die niet makkelijk in een reguliere fietsenstalling passen.

De fractie van de VVD had vragen over het onderwerp gesteld. Rik Heiner: “Groningen profileert zich al jarenlang als dé fietsstad van Nederland. Tegelijkertijd ervaren veel inwoners overlast van fatbikes. Het college geeft aan dat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen een fatbike en een reguliere fiets, en noemt dit als reden waarom een verbod op fatbikes niet mogelijk is. Desondanks kiest de gemeente ervoor om fatbikes te faciliteren door speciale fatbikeparkeerplaatsen in te richten, waar gewone fietsen niet zijn toegestaan, zoals aan de Rode Weeshuisstraat.”

De VVD staat niet alleen. Pablo Vermerris van Student & Stad: “Toen ik door de stad fietste, was ik enigszins geschokt door deze situatie. Daarnaast zien we dat kortstondig parkeren ontzettend populair is. En toch maken we daar minder ruimte voor vrij. De Rode Weeshuisstraat is breed genoeg om door te lopen en te fietsen tegelijkertijd. Dus wij willen graag uitleg: waarom kiest het college voor verwijdering van kortparkeerplekken?” Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks is door omwonenden benaderd: “Deze mensen uiten hun zorgen. Als dit een fatbikeparkeerplaats wordt, gaat dit dan niet juist tot meer overlast in de straat leiden?”

Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden: “Er zijn ook ouderen die niet met hun fiets een parkeerkelder in durven. Dat is namelijk best een klim, zeker als je een elektrische fiets aan de hand hebt. Deze mensen kun je niet meer helpen als je deze kortparkeerplekken weghaalt en exclusief maakt voor fatbikes.”

“Parkeerplek voor buitenmodel fietsen”

Wethouder Van Niejenhuis is duidelijk: “Dat dit tijdelijke fietsenvak er staat, heeft te maken met de herinrichting van het Kwinkenplein. Om die reden is er een fietsvak gemaakt in de Rode Weeshuisstraat dat bedoeld is als scootervak. Voor scooters gelden in de basis dezelfde regels als voor een fietsenstalling. Wij denken dat we, door deze parkeerplek te faciliteren, overlast van geparkeerde scooters in de openbare ruimte verkleinen. Bij de herinrichting van het Kwinkenplein kijken we of we op dit plein weer tijdelijke parkeerplekken kunnen maken. De nieuwe tijdelijke parkeerplek hebben we ook beschikbaar gesteld voor ‘buitenmodel’ fietsen. Het gaat om fietsen met een heel andere maat qua bijvoorbeeld banden, stuurbreedte of lengte dan een reguliere fiets. Die fietsen passen minder makkelijk in een stalling.”

“Wat wij als gemeente niet hadden moeten doen, is de expliciete benaming van ‘fatbike’ op de borden. Wij bedoelen het namelijk breder, voor alle buitenmodel fietsen. Inmiddels zijn deze letters van de borden gehaald en de term ‘fatbike’ is daar niet meer op zichtbaar.” De wethouder geeft verder aan blij te zijn met alle type fietsen die in de gemeente gebruikt worden. “We zijn blij dat mensen het openbaar vervoer gebruiken, dat ze wandelen, dat ze fietsen. Daar vallen ook elektrische fietsen onder in alle soorten en maten.” Tegen Student & Stad zegt Van Niejenhuis dat tijdelijke fietsparkeerplekken belangrijk zijn: “Dat heeft u ook teruggezien in de ontwerpen die wij maken voor de herinrichting van de straten. Dus bij het Kwinkenplein, maar ook de Oosterstraat en Gelkingestraat, passen we dit toe.”