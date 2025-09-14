Paradijsvogeltuin pakt uit met oogstfeest: “Laten zien hoe waardevol deze plek is”

Tijdens het laatste Noorderzon Festival werd één van de voorstellingen in de Paradijsvogeltuin gespeeld. Foto: Niels Knelis Meijer

De Paradijsvogeltuin staat komende zaterdag, 20 september, in het teken van het oogstfeest. Tegelijkertijd viert de tuin ook haar vijfjarig bestaan. Een gesprek met paradijsvogel Amarins Elzinga.

Amarins, het oogstfeest. Hoe bijzonder is dat voor jullie als Paradijsvogeltuin?

“Het is één van de evenementen die wij organiseren. Naast het oogstfeest hebben we in het voorjaar het zaaifeest. Twee keer per jaar openen we als community letterlijk en figuurlijk de deuren. Geïnteresseerden kunnen bij ons komen kijken, kunnen zien hoe wij leven en wij hopen dat het tot veel inspiratie en interesse leidt. Het oogstfeest is een mooi feest waarmee we het seizoen afsluiten. En we zien dat de waarde van het feest toeneemt. In de aanloop krijgen we bijvoorbeeld berichtjes binnen van standhouders die aangeven dat ze op die dag graag bij ons willen staan. Daar zijn we blij mee. Elk jaar zoeken we naar een programma dat leuk en divers is en waarbij we hopelijk elkaar kunnen inspireren. Je mag het gerust zien als een broedplaats. Dat willen we namelijk ook graag zijn.”

Voor de mensen die de Paradijsvogeltuin niet kennen. Wat is het?

“De Paradijsvogeltuin is aangelegd op een oud bouwterrein van de gemeente Groningen. Lange tijd lag dit terrein er verlaten bij, maar een aantal bewoners van een omliggend pand zagen kansen. Met hun idee schreven ze zich in voor een prijsvraag van de gemeente en wisten zo een startbedrag binnen te halen. Dankzij de samenwerking met CareX werd binnen een paar maanden de Paradijsvogeltuin werkelijkheid. CareX nam het vastgoedbeheer op zich, waardoor de bewoners zich volledig konden richten op hun creatieve en sociale invulling. Vandaag de dag wonen er zo’n 25 mensen op het terrein, in zelfgebouwde huizen of wagens die volledig off-grid zijn. Er is een eigen watersysteem waarbij regenwater wordt gebruikt. Koken gebeurt op gas of hout en zonnepanelen voorzien in stroom. In een open en inspirerende sfeer delen we kennis en ervaring.”

Het programma voor het oogstfeest, hoe ziet dit eruit?

“We beginnen om 15.00 uur. Bij eerdere edities hadden we openingstoespraken, dit keer hebben we een openingsceremonie. Daarbij zal er een hoofdrol zijn weggelegd voor een operazangeres en een aantal vliegende paradijsvogels. Tot in de avond hebben we verschillende leuke bands geprogrammeerd, waarbij dj’s de tijdsblokken tussen de bands opvullen met leuke muziek. We hebben een stempelworkshop waarbij je bijvoorbeeld een shirt kunt bedrukken met een paradijsvogel. In het bos hebben we een theatervoorstelling voor kinderen. Deze voorstelling is ook te zien geweest op het Noorderzon Festival. En Circus Santelli komt langs. Met hen hebben we een erg goede band. Dat is ontstaan tijdens de coronacrisis. Toen mocht er weinig, maar op ons terrein was veel ruimte waardoor Santelli hier kon oefenen. Sindsdien is er een hechte band.”

Nu hebben we het over een oogstfeest. Jullie proberen zelfvoorzienend te zijn. Is het qua oogst een goed jaar geweest?

“Als ik voor mezelf spreek: ja. Afgelopen periode heeft veel courgettes opgeleverd, maar ook veel tomaten en bramen. En ook met ons voedselbos in wording gaat het steeds beter. We hebben bijvoorbeeld daar appelbomen staan, die dit seizoen de eerste appels hebben gegeven. Aan de andere kant blijft het een hele uitdaging. De Paradijsvogeltuin is ontstaan op beton. Dat betekent dat er een heel gedoe is met de bewatering. Dit jaar hebben we dat goed kunnen regelen. Door shifts in te plannen is er goed water gegeven en hebben bewoners een oogje in het zeil gehouden. ‘De pompoenen kun je plukken,’ werd op een gegeven moment geroepen. Dus ja, een goed jaar. En daar kunnen bezoekers zaterdag ook van profiteren.”

Hoe bedoel je dat?

“Een feest is pas een feest als er ook eten en drinken is. De gerechten maken we met de groenten die uit onze tuin komen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een stekjes- en zadenruilmarkt. Dat is ook een onderdeel waar altijd veel belangstelling voor is. Ook voor kinderen is er genoeg te beleven: ze kunnen knutselen en zich vermaken. Het is een geliefd feest geworden, met een erg prettige sfeer, waarbij mensen ongedwongen met ons en onze tuin kennis kunnen maken. En we hopen dat mensen heel rijk naar huis gaan. Dat ze een leuke dag bij ons hebben, maar dat ze ook vol inspiratie weer vertrekken.”

Tegelijkertijd is het dit jaar ook jullie 5-jarig jubileum…

“Dat klopt. En wat zijn de afgelopen jaren snel voorbij gegaan. Dat doet mij ook realiseren dat het contract dat wij hebben over twee jaar eindigt. Hoewel onze relatie met de gemeente en andere partijen erg goed is, hopen we dat we nog heel lang van deze plek gebruik mogen maken. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat er op deze plek een woontoren gebouwd gaat worden. In die zin hopen we dat de gemeente ook leert van de fouten die gemaakt zijn, en dat ze inzien hoe waardevol plekken als de Paradijsvogeltuin zijn.”

Ik denk dat je nu verwijst naar het Betonbos?

“Dat klopt. Hoewel onze situatie wel verschilt met het Betonbos. Maar het is wel iets waar we mee bezig zijn. Daarom vinden we het ook belangrijk dat we een evenement als het oogstfeest organiseren. Dat geïnteresseerden hier kunnen kijken en dat er mooie verbindingen ontstaan. Wij zetten mooie stappen op het gebied van verduurzaming en vergroening. Waarden die door de gemeente erg belangrijk worden gevonden. Wij hopen daarmee veel mensen te kunnen inspireren. Dus het is een feest dat we organiseren, maar eigenlijk is het doel veel breder.”

Hoeveel mensen denken jullie komende zaterdag te kunnen verwelkomen?

“Vorig jaar hadden we zo’n vierhonderd bezoekers. Ik denk dat het vooral samenhangt met de weersomstandigheden. Heb je een slechte dag, dan zullen de bezoekersaantallen lager liggen. Aan de andere kant proef ik op dit moment al veel enthousiasme. We hebben een app, maar we maken ook gebruik van andere kanalen. Wanneer ik daar informatie deel over het feest, dan reageren mensen erg enthousiast. Dus wij verheugen ons op een hele leuke dag, waarbij we hopelijk veel mensen mogen gaan inspireren.”

Meer informatie over de Paradijsvogeltuin vind je op deze website.