OV-bureau wil gratis openbaar vervoer voor minima

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het OV-bureau Groningen Drenthe wil dat minimagezinnen gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta hebben dit al reeds, Groningen nog niet. Daarover schrijft RTV Drenthe.

Volgens het OV-bureau worden de mogelijkheden voor mensen met een minimuminkomen hier een stuk beter van. Een grote groep mensen is op dit moment niet in staat om een kaartje voor de trein of bus te betalen, of ze moeten daar essentiële andere dingen voor laten. Het OV-bureau zegt dat er zo’n 100.000 mensen in de provincies Groningen en Drenthe in aanmerking voor komen, afhankelijk van waar de grens getrokken wordt: 120 of 130 procent van het sociaal minimum. Het gratis ov voor minima zou op werkdagen na 09.00 uur beschikbaar moeten worden gesteld, en in het weekend de hele dag. Het OV-bureau laat weten dat vervoerders Arriva en Qbuzz mee willen werken.

Voor de gemeente Groningen geldt dat nog niet. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer heeft wel onderzoek gedaan naar de Meedoen Pas, zoals het product heet dat in Het Hogeland en Eemsdelta wordt aangeboden. De invoering in Groningen gaat echter waarschijnlijk miljoenen euro’s kosten omdat er in de gemeente veel gezinnen zijn met lage inkomens. Met het oog op de krappe gemeentekas denkt de wethouder dat dit gaat knellen.

Toch is er wel behoefte aan. Uit onderzoek van OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen) blijkt dat 42 procent van de ondervraagden regelmatig geen geld voor het openbaar vervoer heeft. Vier op de tien willen weleens ergens heen reizen, maar kunnen dit niet betalen. Eén op de vijf mist soms afspraken omdat ze er niet kunnen komen. Uit het onderzoek blijkt verder dat een initiatief als de Meedoen Pas omarmd zou worden: het overgrote deel van de minimagezinnen die aan het onderzoek hebben meegedaan, laten weten vaker het openbaar vervoer te gebruiken als dit gratis zou zijn.

De toekomst is echter onzeker. Het demissionaire kabinet wilde 152,5 miljoen euro beschikbaar stellen. De vraag is of een nieuw kabinet dit ook gaat willen. Vanuit de Europese Unie komt er naar verluidt 157,5 miljoen euro beschikbaar. Met het totale bedrag van 310 miljoen euro kan zeven jaar gratis openbaar vervoer voor minima worden geïntroduceerd, op voorwaarde dat de provincies Groningen en Drenthe en de verschillende gemeenten de overige 25 procent van het bedrag op tafel willen leggen.