Topbankier Klaas Knot gaat geld zoeken voor de Lelylijn

Klaas Knot - Portret via De Nederlandsche Bank (DNB)

Per 1 oktober gaat Klaas Knot aan de slag als gezant voor de Lelylijn. De voormalig president van De Nederlandsche Bank gaat onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van het project rond de snelle spoorlijn tussen Groningen en de Randstad.

Knot nam in juli afscheid van De Nederlandsche Bank. Kno laat weten nu zijn tanden in de Lelylijn te willen zetten: “Ik beschouw het als een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het helder maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Lelylijn.”

Ook René Paas, commissaris van de Koning in Groningen en voorzitter van de Stuurgroep voor de Lelylijn, is tevreden met de aanstelling van Knot: “Met zijn kennis en zijn ervaring van de financiële wereld én de persoon die Klaas Knot ís, verwacht ik dat zijn inbreng ons zeker een stap verder gaat helpen.”

Lege geldpot vullen

Het kabinet besliste in juli al dat er een speciale gezant moet komen voor de Lelylijn. Dat wordt dus Knot, die als ‘perspectiefverkenner’ op zoek moet naar geld om het project alsnog van de grond te krijgen. Het financiële plaatje en de praktische uitvoering van de Lelylijn moeten door Knot worden uitgewerkt in een masterplan.

Het plan voor de spoorlijn tussen de Randstad en Groningen ligt stil sinds april. Toen besloten de coalitiepartijen het potje van inmiddels 3,4 miljard euro voor de Lelylijn te gebruiken voor de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Emmen en andere projecten. De Lelylijn zou in totaal 13,8 miljard euro kosten.