Openluchtzwembad Hoogkerk heeft primeur: “We blijven in oktober geopend”

Voorzitter Michiel Kasteleijn van het zwembad bij het bad.

Het openluchtzwembad in Hoogkerk heeft in de gemeente een primeur. Waar andere baden al een tijdje gesloten zijn, wil men in Hoogkerk in de maand oktober geopend blijven. Het gaat om een pilot, maar als het goed bevalt, wil men structureel van april tot eind oktober het bad geopend hebben.

“Wat wij als bestuur horen is dat mensen heel graag buiten willen blijven zwemmen,” vertelt Marian Hegeman van het zwembad. “De andere openluchtbaden in de gemeente hebben eerder deze maand hun deuren gesloten. In de omgeving is alleen zwembad De Leemdobben in Vries nog geopend. Zij zijn het jaarrond open. Wij hebben als zwembad een ambitie. En we willen dit najaar proberen hoe dit bevalt, of het werkt en hoe groot de animo is.”

Om het water qua temperatuur toegankelijk te houden, wordt er gewerkt met warmtepompen. “Met de warmtepompen willen we proberen om het water op temperatuur te houden. Of dit lukt, dat weten we niet. De bedoeling is dat we in oktober doordeweeks van 08.30 uur tot 11.00 uur open zijn. We kiezen nadrukkelijk voor 08.30 uur, omdat het dan licht is. We zijn een zwembad zonder verlichting, en het is belangrijk dat de toezichthouder de zwemmers goed kan zien. In het weekend zijn we geopend van 11.00 tot 13.00 uur. Bij de ingang zullen we zwemmers informeren over de watertemperatuur. We plaatsen een krijtbord, waar we actueel de watertemperatuur op communiceren. En daarbij hopen we ook op een hele mooie oktobermaand, want dat zou natuurlijk enorm helpen.”

In Ten Boer is vorig jaar ook geprobeerd om het zwembad in de maand september wat langer open te houden. Tijdens die proef bleek dat er weinig animo was. Volgens de woordvoerder van dit zwembad hebben mensen, door de drukke agenda’s die na de zomervakantie beginnen, weinig tijd om te zwemmen. Hegeman: “Voordat we met deze proef zijn begonnen, hebben we een peiling gehouden. Ons zwembad wordt bijvoorbeeld volop gebruikt door ochtendzwemmers. Zij lieten weten er zeker gebruik van te zullen gaan maken. Dus wij verwachten dat deze vaste groep vast en zeker komt. Maar we hopen wellicht ook op zwemmers die anders gebruik zouden maken van bijvoorbeeld De Papiermolen, dat zij nu naar ons komen. Omdat wij de mogelijkheid bieden om in de openlucht een duik te nemen. En juist het zwemmen in de openlucht, dat vinden veel mensen belangrijk.”

Meer informatie over het zwembad vind je op deze website.