Openluchtbioscoop Ten Boer afgelast door technische problemen

De openluchtbioscoop die komende dinsdag gepland stond in verband met de Feest- en Lichtweek in Ten Boer, gaat niet door. Dat laat dorpsbelangen Ten Boer zondag weten.

“Nomad Cinema, de eigenaar van de openluchtbioscoop, heeft laten weten dat er sprake is van technische problemen,” aldus dorpsbelangen. “Mensen die al kaartjes gekocht hadden, zullen door Nomad Cinema worden terugbetaald. Wij onderzoeken op dit moment of er een alternatief programma voor deze avond geregeld kan worden.”

De film ‘Un P’tit Truc en Plus’, een film uit 2014, zou dinsdagavond bij de grote schuur op het terrein van Woldwijk worden vertoond. De film draait om vader Lucien en zoon Paolo die na een overval op een juwelierszaak op de vlucht slaan. Ze besluiten zich voor te doen als een deelnemer en begeleider van een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking om zo uit handen van de politie te blijven.

Dorpsbelangen Ten Boer hoopt snel meer informatie te kunnen delen over een alternatief programma. De festiviteiten van de Feest- en Lichtweek begonnen afgelopen vrijdag met een taptoe en de onthulling van de nieuwe dorpsvlag. Tot volgend weekend vinden er tal van activiteiten plaats onder het thema ‘Alle landen van de wereld’. Straten zijn deze week versierd in een landenthema.