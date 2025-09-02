Opening hogeschooljaar Hanze: “Investeer in hoger onderwijs in plaats van te bezuinigen”

Foto: Tim van der Kuip

Bij de opening van het hogeschooljaar heeft het College van Bestuur van de Hanzehogeschool een dringende oproep gedaan aan de politiek: investeer in het hoger onderwijs in plaats van te bezuinigen. Dit gebeurde tegen de achtergrond van de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet.

“Alleen zo houden we de sterke internationale positie van Nederland in stand,” verklaarde voorzitter Dick Pouwels in een toespraak. “Geef daarom ruimte aan internationale studenten en aan Nederlandse studenten die zich internationaal willen oriënteren.” De oproep volgt op de Voorjaarsnota, waarin het kabinet een extra bezuiniging van 400 miljoen euro op het onderwijs aankondigde, bovenop de eerder geplande 1,1 miljard. Afgelopen voorjaar protesteerden al duizenden studenten en onderwijspersoneel tegen de plannen. Tot nu toe werden deze noodkreten echter genegeerd door de minister. Vakbond AOb liet onlangs weten dat het wel eens een ‘hete herfst’ zou kunnen worden, en dat nieuwe acties niet uitgesloten worden.

Vrolijke noot en innovatieprijs

De opening van het hogeschooljaar kende ook een vrolijke noot. De aanwezigen werden getrakteerd op optredens van studenten van het Lucia Marthas Institute of Performing Arts. Ook hield emeritus hoogleraar filosofie Jan Bransen een keynote getiteld ‘Horzel en vroedvrouw’, waarin hij verwees naar de denker Socrates.

Het hoogtepunt was de uitreiking van de Henk Pijlman Innovatieprijs, een tweejaarlijkse prijs voor studenten die vernieuwende oplossingen bedenken. Dit jaar ging de prijs naar Marrisa van der Vijgh. Haar afstudeerproject bij het Groningse bedrijf Witec, een producent van precisieonderdelen voor de hightechindustrie, leverde een perfecte score van een 10 op. Van der Vijgh ontwierp een product waarmee Witec zichzelf stevig in de markt kan zetten en tegelijkertijd een duurzaamheidsslag kan maken. Als winnaar ontving ze een cheque ter waarde van 2.000 euro.