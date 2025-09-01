Opening academisch jaar RUG met traditionele stoet én protest

De traditionele stoet van hoogleraren en verenigingen (foto: Rieks Oijnhausen)

Groningen heeft het nieuwe academische jaar geopend. Dat ging maandag voor het eerst op twee verschillende manieren. Naast de traditiegetrouwe opening in de Martinikerk en een stoet van hoogleraren en vertegenwoordigers van studentenverenigingen, werd dit jaar ook een alternatieve opening gehouden in de Lutherse Kerk.

Organize the RUG (OtR), vakbonden FNV en AOb en de Groninger Studenten Bond (GSb) hebben deze alternatieve opening georganiseerd als een vorm van protest. Studenten en personeel konden met elkaar in gesprek over de uitdagingen die de RUG te wachten staat en welke acties ze kunnen ondernemen.

De organisatoren hopen met de alternatieve opening een statement te maken tegen bezuinigingen, hoge werkdruk, reorganisaties en gebrekkige stellingname tegen politieke partijen die de wetenschap aanvallen.

Eerste keer

Het initiatief sluit aan bij eerdere alternatieve openingen die sinds 2015 in andere steden worden georganiseerd. Voor Groningen is dit de eerste keer dat er een eigen alternatieve opening plaatsvindt.