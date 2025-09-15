Open Monumentendag trok in Groningen 18.000 bezoekers

De Bartholomeüskerk in Noordlaren. Foto: Gouwenaar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125039621

De Open Monumentendag in de gemeente Groningen heeft 18.000 bezoekers getrokken. Dat laat de organisatie achter de dag weten.

De monumenten die in Amsterdam te bezichtigen waren, trokken de meeste bezoekers: hier kwamen 53.000 bezoekers op af. Dit was een stijging van twee procent ten opzichte van vorig jaar. Ook in Breda en Rotterdam trokken de monumentale gebouwen veel geïnteresseerden. In de gemeente Groningen waren op zaterdag en zondag 81 gebouwen voor het publiek geopend. Op verschillende van deze locaties vonden ook allerlei leuke activiteiten plaats, zoals lezingen, workshops, muzikale optredens en stadswandelingen. Het aantal van 18.000 bezoekers is gelijk aan dat van vorig jaar.

Landelijk bezochten naar schatting 1,8 miljoen bezoekers de ruim 6.000 gratis opengestelde monumenten en 1.250 activiteiten. “Het publiek genoot twee dagen lang van historie, cultuur en boeiende verhalen,” laat de organisatie achter de 39e editie van de Open Monumentendag weten. “Bij deze editie stond het thema ‘Erfgoed & Architectuur’ centraal. De slogan ‘Gebouw(d) om te blijven’ benadrukt de waarde van de verscheidenheid aan historische gebouwen die ons land rijk is. Er waren diverse monumenten geopend: van spannende kastelen en buitenplaatsen tot molens, en van woonhuizen tot industriële gebouwen. En dat er belangstelling is voor al deze monumenten, was dit weekend wel duidelijk gezien het grote aantal enthousiaste bezoekers.”