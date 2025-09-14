Open Monumentendag laat plekken zien die normaal verborgen blijven: “Voogdenkamer is echt een verrassing”

Foto: CWKramer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11799262

De Open Monumentendagen die dit weekend plaatsvinden, zijn van groot belang. Dat zegt Anna Bouman, erfgoedmedewerker bij de gemeente Groningen. Volgens haar zijn er in onze gemeente vele verborgen pareltjes te vinden.

Anna, voor de mensen die de Open Monumentendagen niet kennen: wat is het?

“Het is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij monumentale gebouwen over het hele land de deuren gratis openen voor het publiek. Op veel locaties worden ook activiteiten georganiseerd die in het teken staan van architectuur en erfgoed. In onze gemeente zijn er dit weekend 81 gebouwen geopend. Op diverse plekken vinden allerlei leuke activiteiten plaats, zoals lezingen, workshops, muzikale optredens en stadswandelingen. Er is echt van alles te doen.”

Waarom is dit evenement zo belangrijk?

“Het is om verschillende redenen belangrijk. Bijvoorbeeld omdat we hiermee de mogelijkheid hebben om ons erfgoed in de spotlights te zetten. Juist deze monumenten geven onze gemeente karakter en identiteit. Daar komt bij dat veel van deze prachtige gebouwen normaal niet altijd te bezoeken zijn. De deuren blijven dan gesloten. Een heel mooi voorbeeld is de voogdenkamer van het Rode Weeshuis aan de Rode Weeshuisstraat. Op een bepaald moment, wanneer precies is niet bekend, werd door de begijnen of ‘Geestelijke Maagden’ een klooster opgericht, op een terrein achter de Grote Markt, ten noorden van de huidige Roode Weeshuisstraat. De nonnengemeenschap, die in 1386 voor het eerst als ‘Olde Convent’ werd genoemd, ging in 1401 over tot de Derde Orde van Sint Franciscus. Na de Reductie van Groningen in 1594, kreeg het kloostercomplex in 1599 een bestemming als burgerweeshuis. Twintig kinderen, waarvan de vaders ooit het lidmaatschap van de hervormde kerk én het burgerrecht moesten hebben verworven, konden er een plaatsje krijgen. Tot 1956 behield het complex de functie van weeshuis.”

De locatie heeft een bijzondere geschiedenis, maar wat maakt het dit weekend zo bijzonder?

“Als we het specifiek over de voogdenkamer hebben: die is decennialang niet toegankelijk geweest voor het publiek. En dat is echt de moeite waard om te bezoeken. Het is een heel luxueuze kamer waar vroeger de bestuurders, de voogden, van het weeshuis samenkwamen om er te vergaderen over het welzijn van de wezen. Open Monumentendag is dus de aanleiding om hier binnen te kunnen kijken in een ruimte die normaal gesloten blijft. En geloof mij, deze locatie zal ook doorgewinterde Stadjers tot de verbeelding spreken.”

Wat is dit weekend nog meer leuk om te bezoeken?

“Zelf sta ik dit weekend bij het informatiepunt dat te vinden is in het Stadhuis. In het Stadhuis aan de Grote Markt kun je de raadszaal bekijken. Even verderop, aan het Martinikerkhof, is de oude Statenzaal te bekijken. Ook dat is de moeite waard. In die ruimte worden al vier eeuwen lang bijeenkomsten georganiseerd en besluiten genomen die de provincie aangaan. Maar ook in Ten Boer is er van alles te doen. En neem Garmerwolde. Daar vind je de oude kalkovens. Tegenwoordig wonen daar mensen, maar dit weekend kun je daar onder begeleiding de ovens bekijken. De geschiedenis van deze plek is nog heel goed zichtbaar. Wel adviseer ik om onze website goed te bekijken, omdat niet alle locaties op beide dagen geopend zijn.”

Luister hieronder naar Anna Bouman die te gast was in het radioprogramma OOG op Zaterdag: