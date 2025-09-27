Open dag AZC Hoogkerk trekt honderden bezoekers

Foto: Erick Bakker

De open dag van het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Eemsgolaan bij Hoogkerk heeft zaterdag enkele honderden nieuwsgierigen getrokken. De deuren stonden wagenwijd open en bezoekers kregen een rondleiding van medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

“Het zag er prima uit en we hebben een goede indruk gekregen. We zijn helaas maar kort binnen geweest en hebben niet alles kunnen bekijken, maar het ziet er prima uit,” aldus een bezoeker die niet met haar naam genoemd wil worden.

Op de locatie aan de Eemsgolaan wonen 300 mensen afkomstig uit allerlei windstreken. Deze zaterdag zijn er ook workshops, kinderactiviteiten en is er een hapje en een drankje te verkrijgen.

Woordvoerder Jolanda Bolt van het COA: “Wij vinden het heel belangrijk om onze deuren open te stellen, zodat de bezoekers in gesprek kunnen gaan met bewoners en medewerkers. Het is ontzettend druk hier aan de Eemsgolaan en daar zijn we erg blij mee. Het is mooi om te zien dat de bewoners, die in het AZC weinig ruimte hebben – de gedeelde kamers zijn klein – toch trots zijn op de plek waar ze nu zitten. Dat willen ze graag laten zien.”

Op vijf plekken in Nederland is de open dag afgelast in verband met veiligheidsredenen. Daar is volgens Bolt in Groningen geen sprake van.